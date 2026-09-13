Ubojica iz Slatine oduzeo si je život u punoj ćeliji: Zatvorenici u Remetincu su sve prespavali?

Zatvorenici su nakon ručka legli i zaspali u ćeliji, a oko 15:30, kad su se probudili, shvatili su da si je jedan od njih oduzeo život. Riječ je o M.P. (40), muškarcu koji je preko vikenda u Slatini ubio suprugu oštrim predmetom. Zločin se dogodio u utorak oko 22 sata, a iza pokojnice je ostalo šestero djece. Izvanredni nadzor pokazao je da je bilo propusta u policijskom postupanju neposredno prije ubojstva.