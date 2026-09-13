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Ubojica iz Slatine oduzeo si je život u punoj ćeliji: Zatvorenici u Remetincu su sve prespavali?

Piše Laura Šiprak,
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Ubojica iz Slatine oduzeo si je život u punoj ćeliji: Zatvorenici u Remetincu su sve prespavali?
Foto: Robert Anić/Pixsell, Radio Super
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Sindikat pravosudne policije upozorava da ne mogu zatvorenici čuvati zatvorenike, te da je njih premalo da bi bili na tri mjesta istovremeno

Zatvorenici su nakon ručka legli i zaspali u ćeliji, a oko 15:30, kad su se probudili, shvatili su da si je jedan od njih oduzeo život. Riječ je o M.P. (40), muškarcu koji je preko vikenda u Slatini ubio suprugu oštrim predmetom. Zločin se dogodio u utorak oko 22 sata, a iza pokojnice je ostalo šestero djece. Izvanredni nadzor pokazao je da je bilo propusta u policijskom postupanju neposredno prije ubojstva.

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Komentari 13
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