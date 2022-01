Ulazimo u zadnju fazu procesa uvođenja eura. Ono što je važno za znati i podsjetiti da nije ovo nešto što se događalo naglo i preko noći, poručio je premijer Andrej Plenković na sjednici Vijeća za euro.

Naglasio je kako se Hrvatska pristupom u EU obvezala uvesti euro kao službenu valutu. Tako kuna od 1. siječnja iduće godine odlazi u povijest. Pripreme za zamjenu su u punom jeku pa je tako Vlada u ponedjeljak u javno savjetovanje uputila Zakon o uvođenju eura, na koji je, rekao je ministar financija Zdravko Marić, već pristigla 12 komentara. Javno savjetovanje bit će otvoreno do 15. veljače, a Zakon bi se u Saboru trebao usvojiti u travnju.

Već od 5. rujna ove godine, kako bi se građani prilagodili, sve cijene morat će biti iskazano dvojno - i u kunama i u eurima. Tako će morati biti cijelu iduću godinu. Izuzeci su - automati za slatkiše, taksimetri, kiosci, štandovi na tržnici, stupovi na pumpama koji prikazuju cijene goriva. Ali će svi oni morati izdavati račune na kojem će cijene kupljenog morati biti iskazane u kunama i eurima.

- Prvo četiri mjeseca imamo to da plaćamo u kunama i vidimo koliko to košta u eurima, a onda godinu dana imamo da plaćamo u eurima, a vidimo koliko je to u kunama - dodao je premijer.

Važnost ovog Zakon, istaknuo je guverner HNB-a Boris Vujčić, je da uvede pravnu sigurnost i stvori uvjete za efikasno i nesmetano funkcioniranje gospodarstva.

- Ali i načelo prema kojem postojeći ugovori i pravni dokumenti, koji se pozivaju na kunu, i dalje vrijede. Tu je važno i načelo zaštite potrošača. Što se tiče depozita i kredita, građani uopće ne trebaju brinuti, budući da će se preračunavanje u euro obaviti automatski na dan uvođenja eura bez troškova po fiksnom tečaju. Što se tiče kamatnih stopa, pravilo je da fiksne ostaju fiksne, a promjenjive, ukoliko je potrebna prilagodba promjenjivog parametra, definirano je kako će se to izvršiti i to na način da potrošač ne može biti u lošijem položaju nego prije. Ako će

doći do neke razlike u drugoj decimali, onda će ići na trošak banke - rekao je guverner HNB-a Boris Vujčić i pozvao sve građane da već sada na račune u banke prebace gotovinu jer će banke automatski izvršiti konverziju.

Gotovine je u optjecaju u iznosu 36 milijarde kuna, dodao je. Ukoliko građani prije uvođenja eura to ne učine, moći će i cijelu iduću godinu sami zamijeniti novčanice i kovanice u bankama, pošti i FINI, a nakon toga do kraja života u HNB-u.

- Prva dva tjedna iduće godine će se moći plaćati u kunama, ali će povrat novca ići u eurima - dodao je ministar Marić naglasivši kako je pred Ministarstvom financija iznimno zahtjevan proces donošenja prvog Državnog proračuna za iduću godinu u eurima.