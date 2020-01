Prva lopta slavnog košarkaša: Očeve čarape smotane u kuglu

Nema nikakvih priprema. Sjeda na pilotsko mjesto i rutinski jednim klikom učvršćuje sigurnosni pojas. Koju minutu kasnije elise njegovog helikoptera stvaraju silovit kovitlac zraka i letjelica se odvaja od tla. Okomito uzlijetanje i pod kutom od 45 stupnjeva zaokreće prema sjeveru, a brzina je uskoro 250 km/h. Zadovoljno škilji u sunce, a zatim sa zanimanjem promatra svijet ispod sebe. Dolje je užurbani i smogom obavijeni Los Angeles – grad koji poznaje kao vlastiti džep.

Foto: Harrison Hill/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Tako je još prije nekoliko godina izgledao uobičajeni dan jednog od najtrofejnijih i najomiljenijih košarkaša svih vremena – Kobea Bryanta. Zapravo, kako su pisali tada novinari, upravljanje vlastitim helikopterom dobro se uklapalo u njegov glamurozni život košarkaške zvijezde. No, Bryant nije imao helikopter iz obijesti, nego iz potrebe. Autom bi se dovezao do aerodroma John Wayne desetak kilometara udaljenog od njegove obiteljske kuće u Newport Beachu. A ondje ga je čekala njegova privatna letjelica kojom bi se odvezao na utakmicu svaki put kad bi njegova momčad LA Lakersi igrali na domaćem terenu.

Foto: Harrison Hill/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Kobe nije mogao sebi priuštiti da četiri sata sjedi u autu

Kobeov bi helikopter dvadesetak minuta kasnije dotaknuo helidrom na krovu zgrade nedaleko košarkaške arene Staples Center do koje bi mu autom trebalo barem dva sata. Ovako bi, nakon kratkog leta, svjež i odmoran, gipkog i opuštenog tijela izašao na teren. Helikopter je volio zato da ne mora provesti u automobilu dva sata u jednom i dva sata u suprotnom smjeru, kad bi se vraćao kući. Zbog brojnih povreda koje je pretrpio tijekom dva desetljeća prebogate profesionalne košarkaške karijere – od teških povreda koljena, bolnih leđa, stopala, kao i zbog neprestanog stresa, Kobe nije mogao sebi priuštiti da četiri sata sjedi u autu.

Foto: Justin Ford/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Helikopter mi je važan zato da bih održao svoje tijelo u kondiciji - tumačio je Kobe, ne znajući da će se njegov život ugasiti upravo u omiljenoj letjelici i da će s njim u smrt otići i njegova mezimica, 13-godišnja kćer Gianna Maria Onore Bryant.

Ipak, ovaj put 41-godišnji Kobe i kćer Gianna bili su samo putnici, zajedno s još šest osoba, a helikopterom S-76B upravljao je profesionalni pilot. Navodno se zna da je riječ o Ara Zobayanu, 50-godišnjem Amerikancu armenskih korijena. Novinari su otkrili da je u srpnju 2013. Zoboyan sudjelovao u epizodi tv-serije 'Mijenjam slavnu ženu' zajedno s komičarom Andyjem Dickom.

Lamasova Facebook objava u to vrijeme je glasila: "Uključite se u ABC ove nedjelje od 20 sati kako biste vidjeli Ara i mene kako letimo s majkom djeteta Andyja Dicka u "Mijenjam slavnu ženu".

I u nedjelju 26. siječnja, sve je bilo kao i uvijek do tad. Samo što je Kobe ovaj put iznajmio helikopter i pilota Ara Zobayana preko Island Express Holding Corp. I ovaj put poletjeli su s aerodroma 'John Wayne'. Bilo je 9 sati i šest minuta kad su se zavrtjele elise i u visine ponijele osmero putnika. Nadletjeli su središte LA-a, a zatim i čuveni bejzbolski Dodger Stadium, pa nastavili još malo prema sjeveru jer su napravili nekoliko krugova iznad Glendalea, a onda skrenuli na zapad prema Thousand Oaksu.

Kći Gianna je trebala igrati a Kobe voditi ekipu kao trener

Helikopter koji je prevozio Bryanta i njegovu kćer nosio je oznaku N72EX i bio je proizveden 1991. godine. U Thousand Oaksu, udaljenom kojih stotinjak kilometara od Los Angelesa. Gianna je trebala igrati utakmicu. U helikopteru je bila i Giannina suigračica Alyssa Altobelli, njezin otac John, inače trener bejzbola, i Johnova supruga. S njima je bila i pomoćna trenerica ženske ekipe, Christina Mauser, kao i još jedna suigračica Payton Chester s majkom Sarah.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Vrijeme nije bilo idealno. Policija u LA-u tvrdi da uvjeti nisu bili za let pa ni njihovi helikopteri nisu napuštali aerodrom. Jutro je bilo vrlo maglovito, vlaga je bila 100-postotna, temperatura oko 10 stupnjeva i puhao je slab vjetar. Svjedoci nesreće tvrde da je helikopter, prije no što se srušio, letio neobično nisko.

Čovjek koji je posljednji vidio što se dogodilo upravo je bio postavljao ozvučenje u obližnjoj crkvi za misu na otvorenom. Rekao je da mu je bilo čudno što se motor letjelice tako jako čuje pa je pogledao u tom smjeru događa.

- Nisu tresnuli o tlo s velike visine. Prije bih rekao da su tlo prvo dotaknule elise - govori čovjek koji je vidio kako je letjelica udarila na obronke brežuljka u Calabasasu.

Što se dogodilo i zašto je pilot koji je prevozio Kobea, Giannu i ostale putnike izgubio kontrolu samo dvadesetak kilometara prije odredišta, tek će se utvrditi.

Budući da je Kobe Bryant imao letačku dozvolu, isprva se mislilo da je on pilotirao i da su s njim bile i njegova supruga i Giannine tri sestre. Situacija je bila konfuzna, pa su mediji lansirali mnogo netočnih informacija.

Foto: JOE GIZA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Tvrdilo se najprije da je ukupno petero poginulih, no s pilotom ih je bilo devetero. Pokazalo se i da supruga Vanessa Bryant te 17-godišnja kćer Natalia Diamante, kao ni trogodišnja Bianca Bella i sedmomjesečna Capri Kobe nisu bile unutra.

Direktor Giannine ženske košarkaške ekipe Lady Mavericks rekao je da je Gianna trebala tog dana igrati, a Kobe Bryant je trebao voditi ekipu kao trener.

Naime, otkako je Gianna počela igrati košarku, Kobe je neprestano bio uz nju i zbog nje je često sjedio na tribinama pa su zajedno gledali utakmice LA Lakersa, njegove bivše momčadi, s kojom je i ušao u povijest ovog sporta, noseći dres s brojem 8 i 24.

Foto: USA Today Sports/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Prvi klub za koji je navijao bio je AC Milan

Kobe Bryant rođen je 23. kolovoza 1978. godine u obitelji u kojoj je i njegov otac Joe Bryant također bio NBA igrač. Uz njega je Kobe prvi put uzeo u ruke košarkašku loptu kad su mu bile tri godine. Prva lopta bile su očeve čarape smotane u kuglu. Nakon što je otac završio profesionalnu karijeru, on i majka Pamela Cox Bryant krenuli su s Kobeom u Italiju. U raznim klubovima Joe je igrao još sedam sezona

Mali Kobe krenuo je odmah očevim stopama i zaigrao košarku kad mu je bilo osam godina. Selili su se nekoliko puta. Prvo odredište bilo je Reggio Calabria, pa Pistoia, a onda Reggio Emilia koja mu je posebno ostala u srcu. Kad je 2016. godine posjetio pokrajinu Reggio Emilia, Kobe je na tečnom talijanskom rekao:

- Moja košarkaška priča počela je ovdje. Jeste li mogli zamisliti da će jedan od najboljih košarkaša američke NBA lige baš tu naučiti košarku, tisućama kilometara od Los Angelesa. No, tu sam naučio i voziti bicikl, i s prijateljima ići na najbolji sladoled, rekao je košarkaš.

Foto: LUCY NICHOLSON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

No, osim košarke, u Italiji je naučio igrati i nogomet, a prvi klub za koji je navijao bio je AC Milan. U Italiji je završio osnovnu školu, i da se obitelj nije vratila te godine u SAD, možda bi Bryant odabrao nogomet u kojem je bio također odličan. Ali obitelj se vratila u Bryantovu rodnu Philadelphiju.

Prvi bek koji je tek izašao iz srednje škole i zaigrao u najjačoj ligi na svijetu

U srednjoj školi Lower Merion, u predgrađu Philadelphije već se vidjelo da će biti izvanserijski igrač. Po utakmici bi postizao u prosjeku po 30 koševa, imao po 10 skokova i bio je ubrzo proglašen igračem godine, da bi na kraju srednje škole bio vodeći strijelac prvenstva i najbolji svih vremena. Igrao je na svim pozicijama i na svima bio jednako odličan.

Stoga je odmah počeo razmišljati o NBA angažmanu. Postat će tek šesti igrač u povijesti ovog natjecanja iako se nije upisao na fakultet, niti je igrao za ijednu momčad, a da je hitio – mogao je. To je i inače uobičajeni put do profesionalnog kluba.

Foto: ALAN MOTHNER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

No Kobe je rušio sve norme. Prvi klub koji ga je uzeo 1996. godine bili su Charlotte Hornetsi. Međutim, Los Angeles Lakersi su ponudili Hornetsima zamjenu. Za Bryanta su im ponudili Vladu Divca. Hornetsi su prihvatili ponudu, pa je Kobe postao prvi bek koji je tek izašao iz srednje škole i zaigrao u najjačoj ligi na svijetu.

Sve ostalo je povijest. Kobe Bryant ostao je vjeran Lakersima idućih 20 godina. Osvojio je pet naslova NBA prvaka, a on je dva puta bio 'most valuable player' – najbolji igrač utakmice u dva finalna meča. Godine 2008. bio je najbolji igrač sezone, čak 17 puta je nastupio u 'All-Stars' utakmicama, a 11 godina bio je u najboljoj petorki sezone.

Karijeru završio kao najbolje plaćeni košarkaš svih vremena

Ovjenčao se i s dvije zlatne medalje s Olimpijada u Pekingu i Londonu. Kad je 2016. godine odlučio završiti karijeru, na zadnjoj utakmici protiv Utaha zabio je 60 koševa. S tribina su mu se klanjali Snoop Dogg i Jack Nicholson. U oproštajnom govoru zahvalio je svom klubu i naročito obitelji – supruzi Vanessi i tada još dvjema kćerima – Nataliji Diamante i Gianni Mariji Onore koje su tad imale 13 i 9 godina. Prema Forbesovoj listi, karijeru je završio kao najbolje plaćeni košarkaš svih vremena. Zarađivao je 23.000.000 dolara godišnje, a na kraju karijere ostalo mu je na računu oko 700.000.000 dolara.

Foto: LUCY NICHOLSON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

No, košarka nipošto nije bila jedino što je zanimalo ovog izvanserijskog čovjeka. U mladim danima obožavao je družiti se s glazbenicima, pa se i sam okušao kao reper. Tako je upoznao i svoju buduću suprugu. Bio je studeni 1999. kad se 21-godišnji Bryant zaljubio u 17-godišnju plesačicu koja je došla snimati spot za reperski trio 'Tha Eastsidaz', čiji je član bio i Snoop Dogg.

Bryant je bio u istoj zgradi jer je radio na svom debitantskom albumu.

Otac: Premlad je za ženidbu, a i ona je Latinoamerikanka

Fatalna srednjoškolka bila je Vanessa Laine, a tada 21-godišnji 'wannabe' reper Kobe proslavio je tek 21. rođendan. Prohodali su i zaručili se šest mjeseci kasnije, u svibnju 2000. Budući da Vanessa još nije bila ni završila srednju školu, te da bi spriječila medijsku lavinu, završila je školu privatno.

- Kobe je bio toliko zaljubljen u mene da nismo potpisali ni predbračni ugovor - priznala je jednom Vanessa.

No, tom braku silno su se protivili Kobeovi roditelji. Smatrali su da je on premlad za takvu odgovornost, a nije im se baš previše ni dopadala mladenka, tim više jer je, kao je rekao Joe Bryant - 'Latinoamerikanka' -

Foto: mct Kobe i Vanessa 2002. godine

- Nisam rasist, niti imam predrasude, ali Kobe nije dozreo za brak, a postoje i velike razlike između njega i nje, govorili su Bryanti. Sin se oglušio.

Vjenčali su se 18. travnja 2001. u katoličkoj crkvi u Kaliforniji. Na vjenčanju im se nije pojavio nitko – niti Bryantovi roditelji, ni njegov dugogodišnji savjetnik, pa čak ni agent Arn Tellem, niti itko od suigrača iz Lakersa. Očito – nitko ga nije shvaćao previše ozbiljno.

Navodno silovanje djelatnice hotela

Dapače, roditelji i Kobe prekinuli su sve odnose na dvije godine. Situaciju je popravilo rođenje prve kćeri u siječnju 2003. godine.

No, Kobe se potrudio da obiteljska idila ne potraje predugo. U lipnju iste godine s dvojicom prijatelja otputovao je u Lodge & Spa resort u Edwardsu u Colorado. Iste večeri navodno je silovao djelatnicu hotela koja je bila zadužena da mu pokaže sobu i bude mu pri ruci ako bude imao kakvih želja. Poželio je da mu djevojka pokaže resort, što je ona i učinila. Kako je kasnije pisalo u optužnici i prema policijskom zapisniku, pokazala mu je gdje je bazen, gdje spa i restoran, a onda ju je namamio u sobu.

"Zatvorio me u sobu i nije me više puštao van. Dala sam mu jasno do znanja da to ne želim, pokušavala sam izaći ali me on počeo ljubiti, i čvrsto me uhvatio rukom za vrat. Bojala sam se pružati jači otpor, jer je on postajao sve grublji, sve dok nije uzeo što je htio. Stalno je ponavljao da ovo ne smijem nikome reći. Kad sam htjela otići iz sobe, opet me nije pustio nego me zadržao i tražio da se umijem i smirim"; ispričala je policiji već iduće večeri djelatnica hotela i policija je ubrzo uhitila Bryanta. Zadržan je u pritvoru, no on je uporno tvrdio da je sve što se dogodilo, bilo dogovorno.

Na kraju su se nagodili. Budući da je kazneno gonjen po službenoj dužnosti, oko 2,5 milijuna dolara sudskih troškova platila je država, pa je Bryant protiv sebe okrenuo dobar dio javnosti. Na kraju je djelatnica hotela povukla kazneni progon, a Bryant i ona su se nagodili. Nikad se nije saznalo koliko joj je morao isplatiti.

Foto: Zach Lipp/AdMedia / Sipa Press / Profimedia Supružnici Bryant 2005. godine

Vanessa mu je sve oprostila nakon što joj je kupio 4.000.000 dolara vrijedan zlatni prsten s 8-karatnim dijamantom.

Htjeli su razvod, pa se ipak predomislili

Tri godine nakon Natalie rodila im se Gianna. Brak se do tad već u potpunosti stabilizirao, Kobe Bryant se uozbiljio i par je živio uglavnom mirnim obiteljskim životom sve do 6. prosinca 2011. godine, kad je Vanessa podnijela zahtjev za razvodom braka. Pod razloge navela je uopćenu formulaciju - 'nepremostive razlike u naravi', a oboje su zatražili i zajedničko skrbništvo nad kćerima. Ali dvije godine kasnije šokirali su javnost zajedničkom izjavom preko društvenih mreža.

Nekoliko dana uoči 10. rođendana najstarije kćeri, točnije 11. siječnja 2013., objavili su da odustaju od brakorazvodne parnice. Od tada širile su se razne glasine o Kobeovoj nevjeri, no on je uporno dokazivao da to nije tako. Već 2016. godine rodila im se treća kćer, a prije 7 mjeseci i četvrta. Kad su ga novinari pitali kako se snalazi s pet žena u kući, Bryant je prije nekoliko mjeseci rekao:

Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Kobe i Vannesa sa starijim kćerima

- Ništa ne bih mijenjao, predivno mi je. Znate i moji muški prijatelji me zezaju pa kažu 'treba biti pravo muško da napraviš sina', a ja im na to odgovaram 'moraš biti kralj da napraviš četiri princeze'. Svaka od njih je posebna i svaka od njih me neizmjerno usrećuje. Moja supruga stalno priželjkuje sina i zato imamo toliko djece. Ona se i dalje nada, a meni je to sasvim nevažno. Obožavam svoje kćeri, rekao je Bryant novinarima.

'Utakmica ima, kao i svaka melodija, svoj ritam i pravila'

Tijekom, ali i nakon igračke karijere Bryant se družio s mnogim ljudima iz drugih profesija i bio s njima prijatelj. Za njega su govorili da iako nikad nije stekao formalno obrazovanje, bio je vrlo načitan i inteligentan čovjek. U slobodno vrijeme neprekidno je proučavao biografije velikana, od Leonarda da Vincija do filmskih zvijezda, biznismena pa do IT magova.

Ako su za dobre sportaše govori da su Mozarti, za Kobe Bryanta govorili da je košarkaški Beethoven. Objasnio je to američki animator i ilustrator Glenn Keane. Keane potpisuje dugometražne animirane filmove poput 'Male sirene', 'Ljepotice i zvijeri', 'Aladina', 'Pocahontas' ili 'Tarzana', budući da je radio za Disneya.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

On i Kobe Bryant zajedno su radili na animirnom autobiografskom filmu 'Dear Basketball' za koji je scenarij napisao sam Kobe Bryanat i film je osvojio Oscara.

Keane je za njega rekao:

"Nevjerojatan tip. Oduševio me jer je rekao da sluša ozbiljnu glazbu i da je jednom odigrao utakmicu u ritmu Beethovenove V. simfonije. A onda mi to i potkrijepio riječima:'Utakmica ima, kao i svaka melodija, svoj ritam i pravila. Ako ne pogodiš trenutak, ako ne pronađeš momentum, ako ne pratiš ritam i tempo, sve se nepovratno raspada'."

'Heroji dolaze i odlaze. Ali legenda živi'

Iako je nosio teret slave, preuzimao odgovornost za mnoge presudne utakmice koje je rješavao svojim košem u posljednjim sekundama meča, Kobe Bryant bio je uvijek spreman za pripremanje psina. Tako je glavni Kobe jednom unajmio vojnog pilota, da vozi njega i menadžera LA Lakersa Roberta Pelinku koji je umalo doživio srčani udar od straha. Sve je bilo OK dok nisu poletjeli. Pelinka se baš udobno smjestio u sjedalo, kad se helikopter počeo naginjati, gubiti visinu, pa se uspinjati, vrtjeti oko svoje osi, a čak se u jednom trenutku isključio i motor.

- Bio sam gotov. Pozdravljao sam se sa životom, srce mi je bilo u grlu i stvarno sam mislio da ću doživjeti srčani ili moždani udar. Gledam u Kobea, a on se samo skutrio u svom sjedalu i gleda kroz prozor!, prisjetio se Pelinka kojem je to bilo najgore iskustvo u životu. Tek kad su sletjeli, pilot i Kobe su mu otkrili da su to napravili u dogovoru da ga prestraše.

Bryant je znao zabavljati i milijune širom svijeta koji s preko televizije pratili njegove utakmice. Ostat će im u sjećanju kao maestro košarke, igrač koji je na terenu objedinio profinjenost i inteligenciju s hrabrošću i odlučnošću. Izvan terena plijenio je svojim šarmom, ali i brojnim donacijama koje je slao širom svijeta ljudima u nevolji. Nakon što je dobio najveće filmsko priznanje za svoj rad, netko je za njega odlično rekao:

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

"Heroji dolaze i odlaze. Ali legenda živi." Zato sigurno uskoro treba očekivati da će neki jako dobar holivudski redatelj snimiti film o ovom nevjerojatnom čovjeku. Doduše neće biti u holivudskom stilu, jer nažalost Kobeov život nije imao happy end.