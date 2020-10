Liječnik iz Vinogradske: 'Mi smo od ožujka mobilizirani na neki način, opet ulazimo u tu fazu'

<p><strong>Davor Vagić</strong>, stručnjak za stručna pitanja ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice rekao je da su liječnici u toj bolnici, na neki način, mobilizirani još od ožujka.</p><p>Podsjetimo, ministar zdravstva <strong>Vili Beroš </strong>napisao je u utorak popodne na svom Facebooku "Naredio sam potpunu mobilizaciju zdravstva", velikim crvenim slovima kao da se sprema u boj. </p><p>- Na početku je to bilo jače, bez godišnjih odmora. Onda se taj dio olakšao, a sada opet ulazimo u fazu kad će opet vjerojatno trebati ozbiljnija, neću reći mobilizacija, nego da se svi u glavi podsjetimo što radimo i gdje radimo. I da na neki način dajemo još maksimum. Ja mislim da je to bio smisao - rekao je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/davor-vagic-iz-kbc-a-sestre-milosrdnice-o-mobilizaciji-zdravstvenog-sustava---625820.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV. </a></p><p>Smatra da zasad to ne znači zabranu godišnjih odmora za liječnike. </p><p>- Ne. Ovaj trenutak ne. To će krizni stožer odrediti. I mi funkcioniramo na način da krizni stožer i Ministarstvo odlučuju o tome. Za sada još nismo na tome, ali ako će trebati, definitivno ćemo to napraviti. Ali mislim da su liječnici i sve zdravstveno osoblje, vrlo odgovorni ljudi koji si i sada međusobno pomažu. I formalnim i neformalnim kanalima. I to je jedno od najvećih dijelova našeg sustava - solidarnost - rekao je. </p><p>Na pitanje misli li da u zdravstvenom sustavu sada radi netko tko nije mobiliziran i ne radi pojačano, kaže da možda i ima te da ne može sa sigurnošću reći jer u to nema uvid. No, smatra da velika većina medicinskih sestara i liječnika rade savjesno. </p><p>- Hoće li ovaj zahtjevni trenutak tražiti da to bude još, ako će se ova epidemija dalje razvijati na loše, ako će onaj neodgovorni dio i dalje biti neodgovoran, imat ćemo porast broja hospitaliziranih, tada će vjerojatno trebati neke preraspodjele. </p><p>Kazao je da nije novo da liječnici moraju biti spremni za eventualne preraspodjele u drugim bolnicama i gradovima. </p><p>- Mi smo to već i prije radili. Mi smo neformalnim načinima to pomagali. Taj dio se zakonski, naravno, treba napraviti, s obzirom da ti ljudi imaju i obitelj. Ali ja sam siguran da će i liječnici i medicinske sestre potegnuti kroz ovaj dio epidemije, kao što već potežu. Ali mislim da taj dio mora biti na neki način, na vertikali riješen, da upute moraju biti jasne - odgovara. </p><h2>"Arena će rasteretiti bolnice"</h2><p>Dr. Vagić je i koordinator za zagrebačku Arenu. I tamo se očekuje mobilizacija. </p><p>- Ministar je nama, KBC-u Sestre milosrdnice, dao zadatak da logistički organizira prvi dio pokretanja. I to smo mi apsolutno u tome. Mi računamo, do kraja ovog tjedan da će taj logistički dio biti spreman. Do onog trenutka kad ministar i stožer odluče treba li to i na koji način.</p><p>To će neće biti bolnica. Ali to će biti nešto što će pomoći svim zagrebačkim bolnicama da jedan dio pacijenata s COVID-om koji su lagani ili srednji teški i da opterete pacijente koji imaju teže oblike, kao i pacijentima koji i dalje trebaju hitne medicinske postupke", objašnjava. </p><p>Pacijente će tamo liječiti liječnici iz cijelog Zagreba.</p>