Prva neradna nedjelja: 'Jedva sam pronašla pekarnicu koja radi. Nismo znali da se ne radi'

Inače nisam jedna od onih koji nedjeljom posjećuju dućane, ali, eto, danas sam, nažalost, morala napraviti iznimku. Jučer sam kupila sve što mi je potrebno za današnji ručak, ali sam zaboravila uzeti kruh. Zato sam i došla do pekarnice. Prvo sam obišla nekoliko pekarnica čija su vrata zatvorena, ali nasreću, našla se jedna koja radi, kazala nam je Gordana, koju smo zatekli kako stoji u dugačkom redu ispred jedne zagrebačke pekarnice. U centru Zagreba većina trgovina je zatvorena. Neobično je vidjeti i pustu tržnicu Dolac, na koju se obično vikendom slijevaju kolone ljudi. Od mnogih pekarnica radi samo jedna, a ispred nje su se nagomilali ljudi, koje je novi zakon potpuno iznenadio.

- U potpunosti podržavam ovaj zakon jer mislim da možemo i mi, kao i ostali europski gradovi, najnormalnije funkcionirati ako se u nedjelju radnici odmore. Iskreno govoreći, malo me i sram što sam uopće danas išla do pekarnice, ali vjerujem da ću u budućnosti dobro promisliti u subotnjoj kupnji što mi sve treba - dodala je Gordana.

Stupanjem novog Zakona o trgovini na snagu trgovcima se ograničava rad nedjeljom. Mogu izabrati 16 nedjelja godišnje kad će raditi, a većina lanaca odlučila je rasporediti te radne nedjelje ovisno o turističkoj sezoni. Prema tome, većina trgovina na obali će raditi tijekom srpnja i kolovoza, a u unutrašnjosti Hrvatske kupci će tijekom ljeta moći posjetiti tek nekolicinu prodavaonica.

- Bili smo uvjereni da nedjeljom puno toga radi jer smo tako pročitali na raznim internetskim stranicama za turiste. Putujemo na more, ali smo htjeli jedan dan posvetiti Zagrebu, pa smo odabrali nedjelju. Za obrok smo se snašli, ali smo mislili kupiti još neke sitne potrepštine za more, no to ćemo uzeti tek kada dođemo u Split - kazao je Francuz Emile, koji je sa suprugom prvi put u posjetu Hrvatskoj.

Neobične slike došle su i s najpoznatije zagrebačke tržnice Dolac, bila je gotovo prazna, radili su samo poneki OPG-ovci i prekupci koji su odlučili iskoristiti jednu od 16 radnih nedjelja.

- Baš nam je ovo čudno. Sve izgleda pomalo apokaliptično. Živimo u centru grada više od 30 godina, a nedjeljni shopping na tržnici je za nas bio tradicija. Uvijek bismo ovamo dolazili rano ujutro, kupili što nam je potrebno za bogat nedjeljni ručak pa bismo skoknuli na kavu na špici. Svakako podržavamo da se ljudi nedjeljom odmore, ali bit će potrebno malo vremena da se svi naviknemo na ove promjene - kazao je Zagrepčanin Franjo i dodao da su supruga i on u subotu obavili nabavku.

Naišli smo na puno parkiralište ispred zagrebačkog shopping centra Arena, koji je ranije objavio da u srpnju i kolovozu centar neće raditi nedjeljom.

- Došao sam sa suprugom i djecom obaviti ljetni shopping, ali ništa od toga. Iskreno, nismo baš pratili, pa nismo ni znali da ne rade. Mogu reći da sam ostao šokiran, kao i hrpa zbunjenih ljudi ispred ulaza u centar. Svi smo se samo blijedo gledali i nismo znali o čemu se radi, a onda je izašao konobar iz kafića pa nam je objasnio da Arena neće raditi nedjeljom - kazao je Marko.