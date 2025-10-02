Prva procjena: Proizvodnja kukuruza manja za 7,5 posto

U Hrvatskoj će u 2025. godini biti proizvedeno 1,9 milijuna tona kukuruza (merkantilni i sjemenski), što je 7,5 posto manje nego u 2024. godini, pokazuju prve procjene najvažnijih kasnih usjeva sa stanjem od 1. rujna, koje je objavio Državni zavod za statistiku (DZS). Prema podacima DZS-a, očekivana prosječna proizvodnja kukuruza po hektaru iznosi sedam tona, što je manji prinos nego u godini ranije kada je iznosio 7,6 tona po hektaru.

Pad proizvodnje procjenjuje se i kod šećerne repe, za 5,3 posto, na 446 tisuća tona. Očekivani prirod po hektaru iznosi 62 tone, dok je u 2024. prinos bio 52,6 tone po hektaru.

Procjenjuje se i da će proizvodnja soje biti 19,2 posto manja te će iznositi 206 tisuća tona. Očekivani prirod po hektaru iznosi 2,4 tone za razliku od 2024. godine kada je bio 2,5 tona.

Podaci DZS-a pokazuju da će ove godine biti proizvedena 201 tisuću tona suncokreta, što je rast od 11 posto u odnosu na godinu prije. Prirod po hektaru će biti tri tone, isto kao i godinu prije.