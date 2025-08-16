Obavijesti

JAVIO SE PESKOV

Prva reakcija Kremlja na sastanak Putina i Trumpa

20
Foto: Kevin Lamarque

Ovaj sastanak i razgovor omogućuju nam da krenemo putem zajedničkog traženja opcija za mirovno rješenje, kažu iz Putinovog ureda

Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin sastali su se na Aljasci gdje su razgovarali oko tri sata. Iako nisu postigli dogovor o primirju i prekidu rata, obojica su istaknula kako žele da završi rat i da su na dobrom putu da se to ostvari.

U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
99
Foto: Kevin Lamarque

Stigla je i prva reakcija Kremlja na sastanak.

Glasnogovornik Putinovog ureda Dmitrij Peskov rekao je kako je sastanak Trumpa i Putina bio vrlo pozitivan.

Pokretanje videa...

Rukovanje Trumpa i Putina 01:34
Rukovanje Trumpa i Putina | Video: 24sata/Reuters

- Nije bilo potrebno odgovarati na pitanja novinara, obojica čelnika dala su iscrpne odgovore. Ovaj sastanak i razgovor omogućuju nam da krenemo putem zajedničkog traženja opcija za mirovno rješenje - rekao je Peskov.

Pogledajte video

Putin je u Anchorageu rekao da se trebaju ukloniti svi „temeljni uzroci sukoba” te postići „pravedna raspodjela sigurnosti u Europi i svijetu kao cjelini”. Jedan od glavnih razloga koje je ruski predsjednik ranije navodio kao razlog 'specijalne vojne operacije” je proširenje NATO saveza na istok. Trump je ranije najavljivao da mu je cilj sastanka na Aljasci postići prekid vatre. 

Ni on ni Putin nisu spomenuli nijednu od tih točaka, no rekli su da je došlo do „napretka”, pa izrazili optimizam da će se on nastaviti zahvaljujući njihovom odnosu kojeg je američki predsjednik nazvao „uvijek fantastičnim”.

„Jasno je da je prije ili kasnije potrebno ispraviti situaciju, prijeći s konfrontacije na dijalog”, rekao je ruski predsjednik. 

