Prva ruska imovina u svijetu ide na aukciju! To je megajahta od 180 mil. € usidrena u Hrvatskoj

Jedan od najodanijih Putinovih prijatelja toliko mu je važan da je za njega u razmjenu bio dao 215 zarobljenih boraca Azova, a sad će to prijateljstvo skupo stajati oligarha Viktora Medvedčuka. Naime, kako javljaju ukrajinski mediji, sve žalbe su prošli tjedan odbijene i prva zbog sankcija zaplijenjena ruska imovina uopće u svijetu koja ide na prodaju je Medvedčukova megajahta duga 92 metra usidrena u Hrvatskoj, u Trogiru.

VIDEO Kum je Putinove kćeri, lani je u Hrvatskoj ostao bez jahte: Tko je uhićeni Viktor Medvedčuk?

Royal Romance stajao je Medvedčuka oko 180 milijuna eura, a procjena je ukrajinske Agencije za povrat i upravljanje imovinom da će na aukciji dosegnuti cijenu od barem 130 milijuna. Za usporedbu, jahta Irina VU, oko koje se bila digla velika uzbuna kad su je ljudi ruskog oligarha uspjeli izvući iz veza u Betini pa odvesti u Tursku, vrijedi oko 40 puta manje, nekih pet milijuna dolara.

Tuže Hrvatsku za 35 milijuna eura štete

U međuvremenu, tužbu tešku preko 35 milijuna eura zbog zapljene jahte "Royal Romance" i nastale štete - a zaplijenjena je prije dvije godine na temelju zahtjeva ukrajinskoga tužiteljstva - podnijela je nedavno tvrtka Lanelia holdings, iza koje navodno stoji izvjesni ruski poduzetnik Aleksej Inkin. On pak nije na "crnoj listi" i odvjetnici Lanelije holdings tvrde su da su oni vlasnici, da im je Medvedčuk prodao jahtu prije negoli su nastupile sankcije.

Plaćali su cijelo vrijeme vez i redovite vožnje Royal Romancea, vjerujući da će sudski dokazati kako su oni vlasnici.

Ukrajinski mediji ovih dana su posjetili Royal Romance skupa s ljudima iz Agencije za povrat.

Objavljene snimke prikazuju sav luksuz Medvedčukovih, bazen s inicijalima, skupocjene slike... Sve to bit će ponuđeno uskoro kupcima na aukciji i sva sredstva idu u proračun Ukrajine.

Prema marinetrafficu, zadnji put ova jahta pod zastavom Malezije je isplovila početkom ovoga mjeseca zbog redovitog održavanja motora i vratila se sat-sat i pol kasnije.

"Sudac istrage, koji je dužan svaka tri mjeseca ispitati postoje li daljnji uvjeti za ovu mjeru, odobrio je privremeno isplovljavanje radi održavanja i izbjegavanja nastanka štete", pojasnio nam je Županijski sud u Splitu prilikom prvog isplovljavanja Royal Romancea.

Medvedčuk je trebao vladati kad Putin svrgne Zelenskoga. Ali...

Medvedčuk se inače spominjao kao jedan od najizglednijih kandidata za preuzimanje marionetske vlasti u Kijevu u slučaju ruskog svrgavanja Zelenskog, što Putinu nije uspjelo. Preko kćeri u je kumskim odnosima s ruskim predsjednikom. Bio je u višemjesečnom kućnom pritvoru iz kojeg je pobjegao nakon početka ruske invazije, no Ukrajinci su ga locirali prije negoli je uspio prijeći granicu s Rusijom i uhitili ga zbog optužbi za izdaju. Kasnije je razmijenjen.

Bio je šef najveće ukrajinske oporbene i proruske stranke Platforma za život i u parlament ušao početkom 2000. godine, kasnije jedan od najbližih suradnika bivšeg ukrajinskog predsjednika Leona Kučme, a optuživalo ga se i da je sudjelovao u namještaljci s izborima koji su išli na ruku Viktoru Janukoviču. Smatralo ga se čovjekom iz sjene i najvažnijim Putinovim saveznikom u Ukrajini koji je aktivno zastupao proruske interese.

Forbes je prije rata bogatstvo ruskog oligarha procijenio na oko pola milijarde dolara. Royal Romance dimenzijama ulazi u pet posto najvećih luksuznih jahti na svijetu, a godišnji troškovi njezinog održavanja i putovanja procjenjuju se na 15 do 20 milijuna dolara.

Royal Romance međutim nije najveći Medvedčukov problem. Ukrajinski Vrhovni sud priznao je nedavno državi Ukrajini vlasništvo nad glavnim naftovodom od ruske Samare prema Zapadu, onim dijelom koji prolazi kroz njihovu zemlju, i to je bio novi ogroman udarac, milijunski gubitak za pro-ruskog političara Viktora Medvedčuka, čije je to ranije bilo privatno vlasništvo, izvijestili su ukrajinski mediji. Naftovod je glavni pravac za transport nafte iz Rusije prema Mađarskoj, radi se o oko 3,5 milijuna tona na godinu i to je biznis vrijedan milijarde.

Tijekom sukoba s Rusijom u istočnoj Ukrajini 2014. Medvedčuk je imao ulogu u mirovnim pregovorima. Bio je član ukrajinskog pregovaračkog tima za razmjenu zarobljenika, no zbog navodne uloge u aneksiji Krima, Sjedinjene Države stavile su ga iste godine na popis sankcioniranih osoba.

Medvedčukova supruga poznata je ukrajinska TV voditeljica Oksana Marčenko. Bila je voditeljica popularnih emisija kao što su X-factor i Ukrajina ima talent. Nakon što su emisije završile, i sama je sudjelovala u jednoj takvoj emisiji - Plesu sa zvijezdama.

Prošle godine ruski mediji su izvijestili da je na ime Oksane Marčenko registrirana nova jahta, ovaj put vrijedna "svega" devet milijuna eura.