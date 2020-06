Prva virtualna konferencija 18. lipnja: Koliko nas je promijenio rad od kuće i što nas čeka?

Pod motom Zajedno za sutra ugledni stručnjaci govorit će o ključnim temama za poslodavce i zaposlenike nakon pandemije, a konferencija će se moći pratiti preko Facebook i YouTube kanala 24sata od 16 do 17.30 h

<p>Što nas čeka u bliskoj budućnosti na tržištu rada i koja će zanimanja biti najtraženija, kako smanjiti osjećaj panike i nesigurnosti, kako zadržati radna mjesta? Sve su to pitanja na koja će istaknuti stručnjaci govoriti 18. lipnja 2020. na najvećoj domaćoj poslovnoj konferenciji Poslodavac 3.0. u virtualnom izdanju pod motom <strong>ZAJEDNO ZA SUTRA.</strong> </p><p><strong>Konferencija će se održati u Tvornici kulture</strong>, bez publike, a svi ćemo je moći pratiti preko Facebook i YouTube kanala 24sata, <strong>18.lipnja s početkom u 16h</strong> ili putem <a href="https://showcase.24sata.hr/poslodavac3/konferencija2020/" target="_blank">LINKA</a>.</p><p>Rad od kuće (WFH) u pandemiji pokazao se relativno pogodan odgovor na korona krizu pa će na konferenciji biti riječi o tome kakva su iskustva za poslodavce, kakva za posloprimce, radi li se brže i efikasnije od kuće ili klasični work from office ipak poželjniji, koje su uštede za poslodavce, a koje za posloprimce i još mnogo drugih zanimljivih tema. O tome će pričati <strong>Iva Šulentić</strong>, radijska i televizijska voditeljica, <strong>Alen Žepec</strong>, osnivač i direktor LQ organizacije, coach i trener iz područja liderstva i osobnog razvoja za kompanije u Hrvatskoj i inozemstvu, <strong>Kristina Priseker</strong>, vlasnica tvrtke FLAME Consulting d.o.o., trenerica, coach i stručnjakinja u području razvoja ljudskih potencijala, <strong>Zvonimir Galić</strong>, izvanredni profesor na Odsjeku za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te<strong> Darija Jakovljević</strong>, izvršna HR voditeljica u Dekra zapošljavanje d.o.o. </p><p>U zanimljivoj formi jedan na jedan intervjua predstavit ćemo Kameleon covid tvrtke koje su iz neprilike stvorile još bolje poslovne prilike. Tu će glavnu riječ imati <strong>Lada Fiorio Tedeschi</strong>, potpredsjednica Grupe za Korporativnu strategiju i razvoj Atlantic grupe. <br/> Partneri konferencije su Dekra zapošljavanje d.o.o. i INA, d.d. </p><p>Na kraju konferencije dodijelit ćemo nagrade Poslodavac za 5, proizašle iz natječaja koji je 24sata proveo za najbolje poslodavce među srednjim (do 250 zaposlenika), malim (do 50 zaposlenika) i mikro tvrtkama (do 10 zaposlenika).</p><p> Tu je naša platforma <strong>Poslodavac 3.0.</strong>, na kojoj ćemo obrađivati sve relevantne teme vezane za poslove budućnosti i objedinjavati pozitivne primjere i prakse hrvatskih poslodavaca i zaposlenika te dijeliti savjete HR stručnjaka o ispravnom snalaženju i komunikaciji u ovim nesigurnim poslovnim vremenima.</p>