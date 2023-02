Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Ako bi se u malom postotku podigla cijena režija, građani bi to mogli podnijeti. No, od predstavljanja do stupanja na snagu odluke prođe do tri mjeseca, nekad i više, kaže zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec

Zamjenica zagrebačkoga gradonačelnika Danijela Dolenec govorila je u intervjuu za Express o štrajku u Čistoći, o poskupljenju komunalnih usluga, ali i o načinu na koji uvode red u gradsku imovinu.