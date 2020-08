Prve vožnje u listopadu: Vožnju u gondoli platit ćete 50-ak kuna

U jednom satu će se moći prevesti 1500 putnika, a vožnja do gornje postaje trebala bi trajati 16 minuta, brzinom oko 20 km/h. U kabini će biti grijana sjedala, rasvjeta, bežični internet...

<p>Radovi idu po planu. Da nije bilo korone i problema s prijevozom bili bismo gotovi u rujnu ove godine, rekao nam je <strong>Goran Radić</strong>, glavni voditelj projekta sljemenske žičare.</p><p>Subota je, devet ujutro, stojimo ispred velebnog izdanja žičarske stanice u Gračanima. Radnika nema, a temperatura je blizu 30 °C. Zgrada je gotova, a u tijeku su fini radovi. Naime, žičara Sljeme bit će duga pet kilometara, imat će 84 kabine s po deset sjedećih mjesta.</p><h2>'Vožnja će trajati 16 minuta' </h2><p>U jednom satu će se moći prevesti 1500 putnika, a vožnja do gornje postaje trebala bi trajati 16 minuta, brzinom oko 20 km/h. Trasa nove žičare bit će osvijetljena rasvjetom, pokrivena video nadzorom i audio sustavom, dok će kabine biti opremljene grijanim sjedalima, rasvjetom, bežičnim internetom (Wi-Fi) i pripremom instalacija za video nadzor.</p><p>Zgrada Donje postaje bit će opremljena podzemnim garažama na dvije etaže, s više od 200 parkirališnih mjesta. Cijena žičare je 535 milijuna kuna. Prvotna cijena je bila 300 milijuna kuna bez PDV-a, ali je kasnije narasla. Zagrebački električni tramvaj se odlukom Gradske skupštine zadužio prošle godine zadužio za 537 milijuna kuna za završetak žičare.</p><p>Gradonačelnik <strong>Milan Bandić</strong> prvo je rekao da će se žičara 31. svibnja otvoriti za puk, no kasnije se ispravio. Naime, tad je trebala biti testna vožnja. Otvorenje za građanstvo trebalo je biti u rujnu, no granice su bile zatvorene pa se materijal za izgradnju nije mogao dopremiti.</p><h2>Stanica Brestovec je spremna </h2><p>- Radove ćemo finalizirati u rujnu, a ostale popratne sadržaje završit ćemo u listopadu. Nakon što pribavimo sve dozvole od nadležnih tijela cijeli sustav stavljamo u pogon. Po mojoj procjeni to će biti moguće 1. listopada ove godine. Do tada nam prethode kontrole geodeta kako bi se naštimale sajle i svi ostali kablovi. Treba naglasiti da je dionica od međustanice Brestovec do vrha Sljemena već sada spremno. Tu smo imali već i probne vožnje. Na Brestovcu gradimo i parkiralište - rekao je Radić i nadodao da je ovo bio zahtjevan pothvat.</p><p>- Na Donjoj stanici završavamo ceste i parkirališta. Nabavili smo potrebnu opremu u vezi s kontrolnim sobama. Sve gondole su spremne. Ono što se spominje da će cijene vožnji biti oko 50 kuna. Ovisno radi li se o domaćim ili stranim posjetiteljima i naravno o njihovoj dobi - objasnio je Radić.</p>