'Prvi dan nakon izbora je bilo jasno da će DP s HDZ-om. Anušić? Plenković ga pojede'

Mislav Kolakušić i njegova stranka Pravo i pravda predali su listu za izbore za Europski parlament.

- Kao što smo rekli, nama je HDZ zločinačka organizacija koja je opljačkala Hrvatsku, raselila Hrvatsku, granice ne postoje, prolazi tko hoće i kad hoće. Naši ljudi su otišli raditi u Njemačku, Irsku, Austriju. Dovode nam Nepalce, plaće nikad lošije jer Nepalci sad snižavaju cijenu rada. U pravom trenutku, kada je sve moglo biti bolje, oni nas vraćaju opet godinu u nazad. Oni koji namjeravaju ići s HDZ-om ne mogu i nisu naši partneri. Jednostavno, pričali su jedno prije izbora, sad pričaju drugo, više se ničega ne sjećaju, nisu to tako mislili. To je nama neprihvatljivo - rekao je Kolakušić.

Zagreb: Pravo i pravda predala kandidacijsku listu za Europski parlament | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na pitanje odriču li se Domovinskog pokreta Kolakušić je rekao da ne žele biti 'podguzna muha'.

- Apsolutno u potpunosti. To nije ni približno ono što smo htjeli, mi smo htjeli stvoriti jaku suverenističku opciju koja bi sačinjavala četiri - pet stranaka koja bi ilama do 45 mandata u Saboru, imamo svog kandidata za premijera i onda možete voditi svoje politike. Ovo biti mala podguzna muha nečija, to mi apsolutno nećemo - odgovorio je.

Planirali su s Domovinskim pokretom izaći na sve izbore.

- Mi nikad ne odustajemo lako i ovo nije bio jednostavan način. Sad nitko ne može smijeniti HDZ, vladat će još tisuću godina. Jedino udruživanje može, sama parlamentarna stranka ne. HDZ ima 200, 300 tisuća zaposlenih, pa ljudi glasaju za svoja radna mjesta - rekao je.

O razgovorima s DP-om kaže da je sve bilo jasno dan nakon izbora.

- Sve je bilo jasno. Sve je bilo jasno već prvi dan. Prvi dan nakon izbora je bilo jasno da će oni promijeniti priču i da oni namjeravaju ići s HDZ-om. Nisu imali potrebu uopće ništa objasniti - rekao je.

Kako biste nazvali njihovu politiku?

- Pa znači jedno govoriš, drugo radiš. To je meni neprihvatljivo. Ja nisam išao na izbore za hrvatski parlament 2020. godine. jer sam rekao da neću izaći sa strankom ako ne dobijem 600.000 glasova odnosno ne uđem u drugi krug. Znači tada sam mogao dobiti 3 milijuna eura za stranku i stvoriti veliku stranku, ali sam se držao svoje riječi. I oni koji se ne drže svoje riječi meni su apsolutno neprihvatljivi - odgovorio je.

Ako uđe u europski parlament, mandat u Hrvatskom saboru će predati tajniku stranke, Draženu Dizdaru.

- Znači imamo zamjenike, isto kao i sve. Ali ono što je ključno, idemo i na predsjedničke izbore. Stranka Prava i Pravda će nastupati na svim izborima. Ja ću biti kandidat za predsjednika - najavio je i dodao:

- To je određeno, znači to je određeno i hrvatski zakon propisuje da kandidata mijenja osoba koja je određena koalicijskim sporazumom.

Kaže da nema aktivnijeg zastupnika od njega.

- Pa ja mislim da aktivnijeg zastupnika nikad nije bilo, oni koji me prate znaju o čemu pričam. Pa ne postoji aktivniji zastupnik. Ne postoji zastupnik u povijesti Hrvatske, pretpostavljam da ga neće biti i u budućnosti, koji će doći do tolikih stotina milijuna ljudi do kojih sam ja došao - rekao je.

Na listi je i Ivan Vilibor Sinčić, odmah iza Kolakušića, a na trećem mjestu je Ivan Lovrinović.

- I onda imamo još sedam žena i dva muškarca. Odnos je 7 naprema 5 u korist žena - rekao je.

Ako ne uđe u Sabor, iskoristiti će svoj mandat i prijeći u tu instituciju.

- Nadam se da će se neki ljudi iz Domovinskog pokreta držati svoje riječi i da ćemo s njima u klub zastupnika. Ja se nadam da će se ljudi držati svega što su govorili, da neće pogaziti sve to što su rekli biračima - rekao je i dodao:

- Oni imaju 12 mandata, jedan je od nezavisnog Lackovića.

Očekuje veću izlaznost na ovim izborima.

- Ja vjerujem da će izlaznost biti veća. Nama se pokazalo da veća izlaznost nije dobra. Nego da, nažalost veća izlaznost pokazuje da puno više ljudi glasa za HDZ i SDP nego što je to bila moja procjena. Ali moja procjena je bila i da neće DP s HDZ-om, pa toliko o mojim procjenama - rekao je.

Ivan Penava je danas rekao da ga je Kolakušić jutros zvao, ali mu se nije stigao javiti.

- S Penavom i Radićem sam se čuo u nedjelju. I rekli smo da se vidimo i čujemo u ponedjeljak. Od tada ne odgovaraju. Ne, ali ima komunikaciju. Komunicirao sam sa Stipom Mlinarićem Ćipom, Josipom Dabrom, komunikacija je postojala. I ne, Penava me nije zvao nakon dnevnika Nove TV - objasnio je.

Rekao je i da ne vidi Andreja Plenkovića na nekoj poziciji u Europskoj uniji.

- A to je nemoguće, znači to su takvi spinovi. Znači on da prestane biti premijer, on ne može biti na funkciji i premijer. Ako prestane biti premijer, on će završit kao Jadranka Kosor, kao Karamarko, kao Sanader, kao svi bivši predsjednici HDZ-a. On će nestati u sekundi. Njegovi će ga pojesti, ispljunuti i prestat će biti član HDZ-a. U svakom slučaju kad taj sljedeći preuzme njegovu funkciju, on će ga izbaciti iz stranke, to je jasno kao dan. A vas za sve funkcije u Europi mora poslati vladajuća stranka. Ne postoji ni jedno mjesto, znači niti Europski sud, bilo što, bilo koja funkcija u Europskoj uniji u kojoj vas može poslati bilo tko drugi osim stranke. Nema tamo natječaja, pa ste vi dobri i dobijete funkciju. Kad izgubite vlast,iste sekunde se sve mijenja, i povjerenici i sve. Nema tu nikakvih milosti. Znači oni koji su vladajući, oni šalju. Koji je vladajući? Onaj koji je premijer. On kad bi prestao biti premijer, on nije više ni premijer, ni predsjednik stranke, on je u prošlosti. Što bi bilo za hrvatski narod najveća sreća. Ali žalost to se neće dogoditi - rekao je.

Na pitanje vidi li Anušića kao Plenkovićevog zamjenika, rekao je da nema šanse.

- To mi malo smiješno zvuči. Plenković ga pojede za doručak, nije to ista kategorija. Plenković je najveća zlica na hrvatskom prostoru. Očistio je HDZ, doveo je svoju ekipu od vrtića do faksa, osigurao se. Jedino je Stiera doveo da malo glumi demokrata. On je najveći autokrat koji je ikad živio na prostoru Hrvatske - zaključio je.