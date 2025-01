Škole čuvala policija: Zaštitari u Zagrebu nisu naoružani, nije ih bilo dovoljno i za srednje škole

Sve je prošlo dobro. Dočekao nas je zaštitar i dva policajca. Atmosfera u školi je bila poprilično mirna. Roditeljima i učenicima je bilo malo čudno zbog svega. Neki roditelji su htjeli ući odmah ujutro, ali je zaštitar to lijepo odradio tako da nisu ulazili, rekla je za 24sata stručna suradnica u jednoj zagrebačkoj školi.

Školarci svih škola u Hrvatskoj u ponedjeljak su se vratili na nastavu poslije zimskih praznika. Drugo polugodište započelo je u novome režimu zbog strašne tragedije u zagrebačkoj OŠ Prečko posljednjega dana prvog polugodišta. Prema novom Protokolu koji je izdalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, škole se odsad zaključavaju, na ulazima će dežurati zaduženo osoblje, a nakon provedenih zakonskih izmjena zaposlit će se tzv. djelatnici za sigurnost i civilnu zaštitu. Razrednici su sa svojim učenicima razgovarali u novim mjerama, te o cijeloj situaciji. Mjere su prilagođene od grada do grada i županije do županije, pa je tako Grad Zagreb osigurao zaštitare za sve škole.

Uložili ogroman trud

- Zasad mislim da možemo biti zadovoljni u smislu sinergije toga da su doista svi akteri one obveze koje su preuzeli doista i ispunili. Zaštitarske tvrtke uložile su ogroman trud kako bi u kratkom roku pokrile tako veliki sustav - izjavila je dogradonačelnica Danijela Dolenec.

Ipak, nije bilo dovoljno zaštitara da ih se postavi i u srednjim školama, te dječjim vrtićima. Kako su potvrdili iz ceha zaštitara, zaštitari u školama neće biti naoružani.

- Sve zaštitarske tvrtke potrudile su se da nekako osiguraju barem osnovne škole pa zaštitara nema dovoljno za srednje škole ni za dječje vrtiće. Trudit će se, dodao je, ako postoji nekih akutnih situacija u srednjim školama da to riješe - poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Osnovna škola Prečko krenula s radom uspješno, na što smo jako ponosni jer je bila potrebna ogromna međusobna briga i hrabrost. U toj školi i dalje djeluje nacionalni krizni tim psihološke pomoći, kazala je Dolenec.

'Ulazili su nam prolaznici i išli na zahod'

- Nama je ovo super. Ujutro je sve prošlo bez ikakvih problema, a dobili smo jako dragog i pristojnog zaštitara. I svi se sigurnije osjećamo, naša škola je u prometnome području, pa je stalno netko ulazio. Imali smo baš problem s roditeljima koji su dolazili bez ikakve najave, donosili djeci stvari, dolazili nastavnicima. Sad to više neće moći, ali nitko nije pravio probleme, sve su odmah prihvatili. No znaju ulaziti i prolaznici koji, eto, idu na zahod jer im je usput. Pa kako to izgleda. Srećom, sad više neće moći - ispričala nam je nakon prvog radnog rada nastavnica u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi na zapadu grada.

Zaštitar će dobro doći, dodaje, i zbog školskog dvorišta preko kojeg prolazi kako tko stigne. Iako je bila postavljena ograda, stanari su je potrgali jer im je jednostavnije doći s jednog kraja kvarta u drugi. Često u dvorištu prošeću i pse. Sad će to sve biti smanjeno na najmanju mjeru, kaže nam nastavnica. Osim toga, zaštitar će u školi biti od 7 do 19 sati, što je olakšati posao spremačicama koje su dosad odrađivale dežurstva na ulazu.

To je škola s više izvannastavnih aktivnosti, te izbornih predmeta zbog koji ponekad učenici moraju pričekati i sat, dva. Kako nam tumače, roditelji su dosad davali suglasnost da im dijete u toj pauzi može otići do trgovine. Pretpostavljaju da će tako i ostati. Njihova će škola do kraja tjedna postaviti magnetne brave kako bi se vrata mogla otvarati posebnim karticama koje će dobiti zaposlenici škole.

Djeca su imala puno pitanja

U nekoliko škola ujutro je na ulasku dočekao ravnatelj zajedno sa zaštitarom dok je u dvorištu skole dežuran policajac.

Učiteljica iz jedne škole nam je ispričala da su djeca bila uznemirena, te da su imala puno pitanja i oko novog protokola i njihove sigurnosti u školi.

- Dobro je što su vidjeli policiju na ulazu, to im je dalo neki osjećaj sigurnosti. A bilo je onih koji su pitali hoće li moći izaći na dvorište kad recimo nemaju neki sat. Puno smo razgovarali i drago mi je što su djeca otvorena za razgovor - ispričala nam je učiteljica.

Sve je prošlo mirno i u drugim gradovima i županijama.

- U petak sam proslijedila obavijest roditeljima i našem tehničkom osoblju te smo sve dogovorili oko novih pravila ulaska u školu. Dio brava smo prilagodili, na ulazu su nam čistačice i radimo još neke stvari na vratima, ali vrata su svakako zaključana. Otključavaju se samo uz prethodnu najavu, kazala nam je Karmen Hans-Jalšovec, ravnateljica I. osnovne škole u Varaždinu.

Do sad su imali djelomično zaključanu školu.

- Školu smo zaključavali od 9 sati jer nižim razredima nastava počinje u 8, a višim u 8,50 sati sati. Ulazili smo na tri ulaza, a sad ulazimo samo na jedan ulaz. Za ulazak u školu potrebna je najava, a za otključavanje su zadužene čistačice i domar. Posjetitelji su dužni pokazati osobnu iskaznicu, te ih se upisuje u evidenciju ulazaka u školu - rekla nam je ravnateljica koja je zadovoljna današnjim danom.

Gumb za brzo zvanje policije

Ravnatelji s kojima smo razgovarali smatraju dobrom odlukom da se u škole uvede dodatne mjere sigurnosti te da je najvažniji onaj psihološki moment, a to je osvještavanje javnosti da se u školu ne može tako lako ući.

- Razgovarali smo s gradonačelnikom Ivicom Puljkom vezano za ovu problematiku jer Grad Split je osnivač 29 škola. Predložili smo tehnička poboljšanja u smislu da škola ima sigurnosni gumb na porti koji bi bio povezan s hitnim službama, a koji bi se mogao upaliti u slučaju opravdane prijetnje. Što se tiče portira, odnosno osoba zaduženih za sigurnost, svakako je dobrodošla odluka jer ako trgovački centri i razne drugi objekti imaju zaštitare, zašto ne bi bili i u školi zbog naše djece. Naša škola ima dvostruka vrata, a stavit ćemo i portafon. Što se tiče praćenja onih koji u školu dolaze, to smo i do sada radili uz pomoć tehničkog osoblja - kaže Davor Bučević iz Osnovne škole Bol u Splitu.

- Sve je prošlo bez problema. Mi smo naravno postupili po protokolu, na ulazu nam je tehničko osoblje koje kontrolira ulazak u školu. Ne može se ulaziti bez prethodne najave. Sve se brzo dogovorilo, a onda i organiziralo po dobivenom protokolu u suradnji s gradonačelnikom i suradnicima. - rekla nam je Marjana Boršćak Sudec, ravnateljica IV. osnovne škole u Varaždinu.

Gradonačelnik Grada Varaždina Neven Bosilj, otkrio nam je kako je Grad prošle godine u osam gradskih vrtića ugradio sigurnosni sustav, odnosno nadzor, posebne brave i slično. To iskustvo će im pomoći kod osiguranja škola.

- Na žalost nismo još uspjeli osposobiti sve škole s videonadzorom ulaza, portafonima i elektroničkim bravama, jer smo ovisnici javne nabave. Četiri škole smo time osigurali, a za četiri pokrećemo postupak i imat će navedeno do kraja mjeseca - rekao nam je Bosilj.

Pregledavanje odjeće i stvari

Protokol o sigurnosti propisuje i da dežurni djelatnik u školi ima pravo pregledati odjeću, obuću i stvari učenika i drugih osoba koje dolaze u školu, ako sumnja da ima opasne ili zabranjene predmete. Takvi predmeti smjet će se oduzeti.

No svaka je škola specifična - neke nemaju školska dvorišta, neke rade u više smjena, puno srednjih škola ima praksu i različitu satnicu za različite obrazovne programe. Mnoge škole u Hrvatskoj imaju i područne objekte i već im je i ranije bio problem zaposliti dovoljno tehničkog osoblja.

- Konkretno, mi imamo dvije čistačice i jednog domara, a škola radi na dvije lokacije. Na jednoj su učionice, a na drugoj radionice. Čistačica bi tako u jednoj smjeni trebala očistiti obje lokacije udaljene pet kilometara. Do sada bi odlazila u radionice dva do tri puta tjedno. Ako čistačicu stavim na ulaz, škola će biti neočišćena. Naravno da pozdravljam mjeru da se poveća sigurnost u školama, ali zahtjevi koje smo dobili su neizvedivi. Lako je pisati dopise, protokole i osnivati povjerenstva, ali bud konkretni. Problem je puno dublji. I nije to problem koji se rješava na razini osiguranja školskih objekata na način da se škole pretvaraju u zatvor, mi imamo problem i koji se tiče i zdravstvenog i socijalnog sustava. Osim toga, na tržištu nema zaštitara - upozorava Davor Kulić, ravnatelj Obrtničke škole Split.

'Važan je osjećaj povjerenja'

I ravnateljica splitske Osnovne škole Manuš, Marita Guć, kaže kako su oni i do sada imali uspostavljen sustav dežurstava te da im to nije neka novost.

- Mi imamo problem što nemamo neko posebno školsko dvorište i teško je kontrolirati svakog učenika višeg razreda koji će tijekom velikog odmora, primjerice, otići do trgovine. Ali taj razgovor smo prošli i s učenicima i s roditeljima i tu svakako postoji razumjevanje situacije. Svaka školska zgrada ima svoje specifičnosti, ali djecu ne treba zatvarati. Apelirala bih samo na sve da sačuvamo mir u školama, jako je važan taj osjećaj topline i sklada, da djeca imaju povjerenja u nas odrasle, i da roditelji imaju povjerenja u djelatnike škole da su svoju djecu ostavili na sigurnom mjestu – govori ravnateljica Guć.

U nekim školama, posebno srednjim, javljaju nam, učenici su ipak izašli na cigaretu. I to će se trebati regulirati, posebice oko izlazaka po užinu u školama koje nemaju kuhinje, kazala nam je Suzana Hitrec, predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja. Istaknula je kako je dogovoreno da pod velikim odmorom učenici u srednjim školama mogu izaći.

- Mjere se nisu značajno promijenile u odnosu na ono što se dosad primjenjivalo, osim što će zaključavanje biti rigoroznije provedeno - istaknula je.

Ipak, sudeći po prvome danu, svi su zadovoljni novim mjerama koje su u većoj ili manjoj mjeri i dosad koristili. Važno je, zaključuju svi, zadržati dobru atmosferu, veselje i rutinu za učenike.

'Tražite pismeni nalog'

Sindikati i dalje upozoravaju na problem dodatnih zaduženja nastavnicima i osoblju.

- Ne možete nekoga zadužiti novim poslovima ako ga niste pripremili za to. Zato sam insistirao da to mora biti dragovoljno jer ako je učiteljicu strah obavljati novo zaduženje, ako se ne osjeća pripremljeno, bolje je da im se ni ne nameće novi posao. E sad, što ako im se ipak nametne da to provode? Zato je dobro imati pisani nalog da znamo za ubuduće reagirati - kazao nam je Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod koji je svojim članovima preporučio da traže pismeni nalog od ravnatelja za nova zaduženja.

Poslao nam je i upute koje je sindikat slao svim članovima po školama.

U njima stoji kako samo donošenje Protokola, a osobito pojedine njegove odredbe, ne proizlaze iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, kao ni iz Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima.

Zakonom je, pojasnio je, propisana dužnost radnika školskih ustanova prijavljivanja ravnatelju "svih kršenja prava učenika, posebice tjelesno i duševno nasilje, spolne zlouporabe zanemarivanje i nehajno postupanje, zlostavljanje i izrabljivanje učenika".

- Pravilnikom je ravnatelj zadužen, u skladu s kućnim redom, odrediti "dežurstvo odgojno-obrazovnog ili drugog radnika na ulazu u školsku ustanovu i u svim vanjskim i unutarnjim prostorima školske ustanove". Iz navedene formulacije nedvosmisleno proizlazi da se ne radi isključivo o fiksnom mjestu dežuranja (ulaz u školsku ustanovu), nego da ovo dežurstvo obuhvaća nadzor unutrašnjost škole kao i igrališta, dvorišta i sl. Poslovi dežurnog učitelja/nastavnika su komunikacija s učenicima za vrijeme odmora, usmjeravanje učenika prema stručnim službama škole kao i obavještavanje ravnatelja, stručnih suradnika ili razrednika o narušavanju kućnog reda. Dakle, poslovi dežurstva su poslovi koji se odnose na učenike i odnose između njih, a ne nikako poslovi koji bi mogli dovesti do ugroze sigurnosti i biti prijetnja životu radnika, ali i zdravlju i sigurnosti učenika od strane trećih osoba koji nisu ni učenici niti zaposlenici školskih ustanova. Znači, ni Zakonom a niti Pravilnikom nije predviđeno da dežurni učitelj/nastavnik/radnik obavlja poslove fizičke zaštite školskog objekta ili bilo kakve druge poslove kontrole ulaska ili izlaska u školskim ustanovama ili prostora uz ili oko njih. Slijedom svega navedenoga, ne postoji ni zakonska osnova za ovaj Protokol, a samim time ni bilo kakva obveza radnika školskih ustanova tim temeljem - navodi se u uputama.

Kako poslovi dežurnog radnika, predviđeni Protokolom, ne proizlaze ni iz Zakona o odgoju i obrazovanju niti iz Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika ovim poslovima ravnatelj može zadužiti radnika samo uz njegov prethodni pristanak, dodaje se.

- Radnik koji se ne osjeća sposobnim i pripremljenim za izvršavanje nekih ili svih obveza povezanih s obavljanjem poslova kontrole ulaska i izlaska u školsku ustanovu ili ne želi obavljati poslove (pregled odjeće ili torba učenika, privremeno oduzimanje predmeta pogodnih za nanošenje ozljede, identificiranje i pregled posjetitelja) za koje nije zakonski ovlašten ili smatra da zaduživanje ovim poslovima ne proizlazi iz Zakona o odgoju i obrazovanju, Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika, Pravilnika o tjednim radnim obvezama, Odluke o tjednom zaduženju ili Ugovora o radu, treba postupiti na slijedeći način:

- Nakon što članu Sindikata od strane poslodavca bude naloženo obavljanje poslova dežurnog radnika zaduženog za kontrolu ulaska i izlaska u školsku ustanovu, član će Sindikata od poslodavca zatražiti izdavanje pisanog radnog naloga u kojem će biti navedeno koji je sadržaj zaduženja, točan opis poslova, dnevni i tjedni raspored novog zaduženja i vremensko razdoblje predviđeno za obavljanje ovih poslova. Bez pisanog naloga član Sindikata nije dužan obavljati poslove dežurnog radnika zaduženog za kontrolu ulaska i izlaska iz škole.

Nakon što je poslodavac članu Sindikata uručio pisani nalog za izvršavanje poslova kontrole ulaska i izlaska u školskim ustanovama, član će Sindikata poslodavcu uputiti Zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa (predložak Zahtjeva se nalazi u privitku). Radnik će u Zahtjevu navesti jedan ili više razloga zašto nije u mogućnosti prihvatiti obavljat ove poslove (predlošci obrazloženja s razlozima također se nalaze privitku).

- Svakom će se članu Sindikata koji se bude pridržavao ovih uputa, u slučaju potrebe, pružiti odgovarajuća pravna pomoć i zaštita - navodi se u uputama Preporoda.