Vrata strogo zaključana, izlasci pod odmorom su prošlost, škola mora imati i 'tim za sigurnost'

U utorak počinje drugo polugodište nastavne godine. Na snagu stupa Protokol o sigurnosti u školama, a najvidljivija mjera je obvezno zaključavanje školskih vrata.Trideset minuta prije početka nastave i 15 minuta nakon završetaka nastave, najduže je i jedino vrijeme u kojem će sve škole Hrvatske imati otvorena vrata. Sve ostalo vrijeme školske ustanove se zaključavaju, dio je to prošlog tjedna usvojenog i ravnateljima odaslanog Protokola o kontroli ulaska i izlaska u školskim ustanovama.

Na ulazima će dežurati tehničko osoblje i moći će se ulaziti isključivo na glavni ulaz. Dežurstva će biti organizirana cijelo vrijeme trajanja nastave, a pod odmorom i za vrijeme početka te završetka nastave će u nekim školama biti i pojačan, odnosno dežurat će i po više ljudi.

Protokol im nameće još posla

Željko Stipić iz sindikata Preporod tu već vidi prvi problem.

- Ljudi nisu pripremljeni, oni nisu ni obučeni za takve poslove. Protokol jednostavno nameće postojećim radnicima škola da se prime još posla. Nenastavno osoblje koje čine spremačice i domari trebali bi, znači, preuzeti na sebe još odgovornosti. Ne možete samo doći i reći jednoj spremačici koja ima puno svog posla oko čišćenja da će uza sve to još morati dežurati na ulazu. Ili, ako joj se to kaže, onda bi joj se to trebalo i dodatno platiti - kaže Stipić. Napominje da neće ni učiteljima i nastavnicima biti lako.

- To je i za njih dodatna obveza. Neki od njih će uz punu satnici morati još i dežurati na ulazima škola. Zato je naš stav da bi ti poslovi trebali biti isključivo dragovoljni, odnosno da ih se prime oni zaposlenici u školi koji su spremni i žele se prihvatiti takve obveze - rekao je Stipić. U tom pogledu, komentirao je i novo zanimanje operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu koje uvodi Ministarstvo obrazovanja.

- Ovo je sad privremeno stanje gdje zapravo tvrtke koje se bave zaštitarstvom daju svog radnika na te poslove. Na neki način oni ga outsourcaju školi. Međutim, ono što bi trebalo biti od početka iduće školske godine, to je da mi u svakoj školi imamo radnika ili radnike, jer imamo obično dvije smjene, koji će onda obavljati te poslove. Za njihovu obuku treba od šest do devet mjeseci. To ne ide preko noći - istaknuo je.

Ministarstvo navodi kako su zadaće tih operativnih djelatnika zaštite osoba i imovine od protupravnog ponašanja (otključavanje i zaključavanje škole, obilazak svih prostorija, pregled ispravnosti videonadzora, sustava i uređaja, rasvjete, provjera identiteta osoba) te zaštite od požara i eksplozija (provjera prohodnosti vatrogasnih pristupa). U opisu posla je i civilna zaštita i upravljanje krizama (provjera prohodnosti evakuacijskih putova i izlaza te evakuacija i spašavanje) kao i zaštita podataka i informacija (nakon pronalaska osobnih dokumenata izvještava nadležne, brine se o zaštiti osobnih podataka učenika i radnika škole u komunikaciji i davanju informacija osobama koje dolaze u školu). Operativni djelatnik komunicira na temeljima uljuđenosti i poštovanja, upozorava na neprihvatljivo ponašanje, sprječava sukobe među učenicima, daje informacije osobama koje ulaze u ustanovu, a obavlja i ostale poslove sigurnosti i civilne zaštite koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada i drugih propisa.

Nema izlaženja za vrijeme odmora

Novim protokolom tako je između ostalog jasno definirano da učenici za vrijeme malog odmora ne smiju izlaziti iz škole, a za vrijeme velikog odmora osnovnoškolci više ne smiju napuštati dvorište školske zgrade dok srednjoškolci još uvijek mogu. Stipić objašnjava kako je tome tako jer je osnovnoškolcima još uvijek osiguran topli obrok, a srednjoškolcima nije.

Novim usvojenim pravilnikom definiran je i novi način ulaska roditelja u školu kojeg se moraju pridržavati. Tako roditelji mogu ulaziti u školsku ustanovu samo u dogovorenom terminu uz prethodnu najavu ili na poziv od strane školske ustanove, o čemu se obavještava radnik na ulazu u školsku ustanovu. Roditelji koji dolaze na informativne razgovore s razrednicima obvezni su poštovati raspored koji objavljuje školska ustanova. Radnik školske ustanove dužan je preuzeti stranku na ulazu te nakon sastanka ispratiti stranku iz školske ustanove. Protokolom je propisano i da za održavanja roditeljskog sastanka, razrednik prisutne roditelje dočekuje isključivo na ulazu školske ustanove i vodi do učionice, a nakon završetka roditeljskog sastanka razrednik prati roditelje do izlaza. Roditelji i svi koji dolaze u školu i po zakazanom terminu moraju na ulazu predočiti osobni dokument s fotografijom, ukoliko to odbiju u škole neće moći ući.

Školski sigurnosni tim

Propisana je i obveza svake škole za formiranje školskog sigurnosnog tima u čiji se rad uključuje ravnatelj, pedagog/psiholog, učitelji/nastavnici i drugih radnika te predstavnika roditelja, a koji će na redovitim sastancima analizirati potencijalne sigurnosne prijetnje i evaluaciju mjera. Na sastanke sigurnosnog tima mogu biti pozvani predstavnici osnivača školske ustanove, policije, civilne zaštite, socijalnog rada, zdravstva i drugih relevantnih dionika. Dva puta godišnje sve će škole između ostalog morati provoditi simulacije evakuacije i drugih kriznih situacija, a u takvim vježbama trebaju sudjelovati i roditelji.

Svaka školska ustanova u suradnji s osnivačem i lokalnim timovima u obvezi je, u roku od 90 dana, izraditi Procjenu postojećeg stanja i analizu rizika temeljem koje će se izraditi Plan sigurnosti školske ustanove, odnosno definirati mjere sigurnosti i zaštite školske ustanove, a najkasnije do kraja nastavne godine 2024./2025.

Više suradnje s policijom

Protokolom je definirana i češća i aktivnija suradnja s policijom. Roditelji i učenici moraju također znati da u školi po usvojenom pravilniku imaju pravo, a po bilo kakvoj sumnji ili prijetnji izvršiti sigurnosni pregled učenika i njihovih stvari (torbe, ruksaci, odjeća), kao i tražiti od roditelja da po ulasku u školu pregledaju torbe. I tu Željko Stipić vidi problem.

- Držim da je to i najslabija točka protokola. Tko to ima pravo raditi? Stavimo se na mjesto i tih ljudi koji će to morati raditi, pregledavati ljudima torbe i slične stvari. Oni se s pravom mogu zapitati je li to što rade protuzakonito i može li ih netko zbog toga tužiti - rekao je Stipić.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs poručio je da se djeca po povratku u školske klupe mogu osjećati sigurno u svim školama. Naglasio je da sva svjetska iskustva govore da je u takvim slučajevima, kad se ne radi o terorizmu, nego o aktu bolesne osobe, sprečavanje jako teško.

'Moguće je smanjiti rizik'

- Ono što je moguće je eventualno smanjiti nekakvu varijantu rizika. Dakle, ne da djeca trče van, nego da se upravo zaključavaju unutra. Takvi napadi vam traju otprilike od dvije do pet do sedam minuta, maksimalno najčešće pet - kazao je ministar.

Uoči drugog polugodišta potegnulo se i pitanje učenika u OŠ Prečko i je li njima trebalo odobriti duže praznike zbog proživljene traume.

- Ja nisam kompetentan za ovakva pitanja, ali mogu samo reći da smo se naslušali toga kako su institucije izvrsno odradile posao u pogledu psihološke pomoći djeci i roditeljima nakon tog događaja, a čini se da informacije s terena ne govore baš u prilog tome - zaključio je Stipić. Proslijedio nam je i Uputu o postupanju člana sindikata u slučaju da mu poslodavac naloži obavljanje poslova kontrole ulaska i izlaska u školskim ustanovama koju je osmislio njegov sindikat Preporod. Donosimo ga u cijelosti:

"Samo donošenje Protokola, a osobito pojedine njegove odredbe, ne proizlaze iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (članak 70.) kao ni iz Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (članak 17.).

Zakonom je propisana dužnost radnika školskih ustanova prijavljivanja ravnatelju „svih kršenja prava učenika, posebice tjelesno i duševno nasilje, spolne zlouporabe zanemarivanje i nehajno postupanje, zlostavljanje i izrabljivanje učenika“.

Pravilnikom je ravnatelj zadužen, u skladu s kućnim redom, odrediti „dežurstvo odgojno-obrazovnog ili drugog radnika na ulazu u školsku ustanovu i u svim vanjskim i unutarnjim prostorima školske ustanove“. Iz navedene formulacije nedvosmisleno proizlazi da se ne radi isključivo o fiksnom mjestu dežuranja (ulaz u školsku ustanovu), nego da ovo dežurstvo obuhvaća nadzor unutrašnjost škole kao i igrališta, dvorišta i sl. Poslovi dežurnog učitelja/nastavnika su komunikacija s učenicima za vrijeme odmora, usmjeravanje učenika prema stručnim službama škole kao i obavještavanje ravnatelja, stručnih suradnika ili razrednika o narušavanju kućnog reda. Dakle, poslovi dežurstva su poslovi koji se odnose na učenike i odnose između njih, a ne nikako poslovi koji bi mogli dovesti do ugroze sigurnosti i biti prijetnja životu radnika, ali i zdravlju i sigurnosti učenika od strane trećih osoba koji nisu ni učenici niti zaposlenici školskih ustanova. Znači, ni Zakonom a niti Pravilnikom nije predviđeno da dežurni učitelj/nastavnik/radnik obavlja poslove fizičke zaštite školskog objekta ili bilo kakve druge poslove kontrole ulaska ili izlaska u školskim ustanovama ili prostora uz ili oko njih. Slijedom svega navedenoga, ne postoji ni zakonska osnova za ovaj Protokol, a samim time ni bilo kakva obveza radnika školskih ustanova tim temeljem.

Kako poslovi dežurnog radnika, predviđeni Protokolom, ne proizlaze ni iz Zakona o odgoju i obrazovanju niti iz Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika – ovim poslovima ravnatelj može zadužiti radnika samo uz njegov prethodni pristanak.

Radnik koji se ne osjeća sposobnim i pripremljenim za izvršavanje nekih ili svih obveza povezanih s obavljanjem poslova kontrole ulaska i izlaska u školsku ustanovu ili ne želi obavljati poslove (pregled odjeće ili torba učenika, privremeno oduzimanje predmeta pogodnih za nanošenje ozljede, identificiranje i pregled posjetitelja) za koje nije zakonski ovlašten ili smatra da zaduživanje ovim poslovima ne proizlazi iz Zakona o odgoju i obrazovanju, Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika, Pravilnika o tjednim radnim obvezama, Odluke o tjednom zaduženju ili Ugovora o radu, treba postupiti na slijedeći način:

- Nakon što članu Sindikata od strane poslodavca bude naloženo obavljanje poslova dežurnog radnika zaduženog za kontrolu ulaska i izlaska u školsku ustanovu, član će Sindikata od poslodavca zatražiti izdavanje pisanog radnog naloga u kojem će biti navedeno koji je sadržaj zaduženja, točan opis poslova, dnevni i tjedni raspored novog zaduženja i vremensko razdoblje predviđeno za obavljanje ovih poslova. Bez pisanog naloga član Sindikata nije dužan obavljati poslove dežurnog radnika zaduženog za kontrolu ulaska i izlaska. Predložak Zahtjeva pisanog radnog naloga nalazi se u privitku ove Upute.

- Nakon što je poslodavac članu Sindikata uručio pisani nalog za izvršavanje poslova kontrole ulaska i izlaska u školskim ustanovama, član će Sindikata poslodavcu uputiti Zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa (predložak Zahtjeva se nalazi u privitku). Radnik će u Zahtjevu navesti jedan ili više razloga zašto nije u mogućnosti prihvatiti obavljati ove poslove (predlošci obrazloženja s razlozima također se nalaze u privitku).

- Svakom će se članu Sindikata koji se bude pridržavao ovih uputa, u slučaju potrebe, pružiti odgovarajuća pravna pomoć i zaštita.

Poslovi dežurnog radnika za kontrolu ulaska i izlaska iz školskih ustanova predviđeni Protokolom: - Obavještava ravnatelja o neuobičajenom ponašanju osoba u prostorijama škole - Obavještava policiju u slučaju protupravnog ponašanja ili ponašanja kojim je ugrožena sigurnost osoba u školi - Obavještava ga se o dolasku roditelja u školu - Preuzima stranku na ulasku u školu i ispraća stranku iz škole - Provjerava identitet posjetitelja - Evidentira sve koji nisu radnici ili učenici školske ustanove - Sigurnosno pregledava učenike i njihove predmete (odjeća, torba i dr.) - Sigurnosno pregledava druge osobe koje ulaze u školu i njihove predmete (torbe i dr.) - Privremeno zadržava predmete pogodne za nanošenje ozljeda ili drugih nezakonitih predmeta, a o pronalasku istih obavještava ravnatelja, stručne službe, roditelje i policiju - Ne dopušta ulazak u školu osobama koje ne pristaju na obavljanje pregleda ili provjeru identiteta."

Vijeće roditelja je zadovoljno

Vijeće roditelja OŠ Prečko poručilo je pak kako su svi kratkoročni zahtjevi koje su postavili prema Gradu Zagrebu i resornom ministarstvu ispunjeni. Radi se o osiguranju sigurnosti (postavljanje zaštitara na ulaz, poboljšanje sustava tehničke zaštite), odobravanju zapošljavanja stručnih službi (dva psihologa, puno radno vrijeme socijalnom pedagogu i logopedu) i dodatnog tehničkog osoblja te je blagavaonica prenamijenjena u novu učionicu.

Djelatnici Osnovne škole Prečko objavili su na svojim službenim web stranicama dirljivu poruku dan uoči početka nastave u drugom polugodištu.

- Nastavljamo dalje s neizmjernom tugom i bolnim sjećanjem jer će u našoj školi jedna školska klupa ostati zauvijek prazna. Nikada nećemo zaboraviti! - dio je poruke.

Podsjetimo, posljednjeg dana prvog polugodišta u tu je školu upao 19-godišnjak koji je nožem ubio učenika te teško ozlijedio nastavnicu i još troje učenika.

Moći će učenicima i roditeljima pregledavati stvari