Prvi ikada: Zagrebački student Karlo dobio je čak tri Rektorove nagrade u jednoj godini

Faust Vrančić i Dražen Petrović bili bi ponosni na svog mladog sugrađanina. Šibenčanin i zagrebački student Karlo Vrančić (22) niže uspjeh za uspjehom na raznim područjima, to čini s lakoćom i radošću, a ove akademske godine postigao je izuzetno vrijedan rekord: Prvi je student zagrebačkog sveučilišta koji je osvojio tri Rektorove nagrade u jednoj akademskoj godini.

Foto: PETAR_SANTINI

'Imam stalno uključen radar'

Karlo je ono što bismo nazvali pravim renesansnim čovjekom. On polazi od naizgled nasumičnih ideja iz različitih domena i primjenjuje svoja tehnološka znanja kako bi ih pretvorio u inovativna rješenja. Njegova sposobnost povezivanja naizgled nepovezanih područja s umjetnom inteligencijom i podatkovnom znanošću rezultira projektima koji imaju stvaran učinak na ljude. Ovaj pristup donio mu Rektorove nagrade za individualni znanstveni rad, grupni znanstveni rad, te za poseban doprinos akademskoj i široj zajednici.

- U svakodnevnom životu jednostavno imam stalno uključen "radar" koji neprestano traži načine kako bi stvari mogle biti napravljene bolje i efikasnije. Najveće zadovoljstvo pronalazim u prepoznavanju problema i stvaranju rješenja koja zaista pomažu drugima. Taj osjećaj da sam nekome olakšao život pruža mi neizmjernu radost i ispunjenje - pojašnjava nam Karlo.

- Individualni znanstveni rad izrastao je iz projekta koji sam razvio za završni rad na preddiplomskom studiju. Riječ je o multiplatformskoj aplikaciji za sportaše. Inspiraciju sam pronašao promatrajući kako su se ljudi nakon pandemije povukli u socijalnu izolaciju i teže uspostavljaju nove kontakte, a upravo rekreativni sport pruža idealan način za ponovno povezivanje. Ta izvorna aplikacija poslužila mi je kao savršena studija slučaja za pisanje znanstvenog rada o efikasnom razvoju komercijalnih aplikacija, koji je potom i nagrađen - pojašnjava nam student četvrte godine podatkovne znanosti na FER-u.

Foto: phil_suarez

Predavanje koje je sve promijenilo

I Rektorova nagrada za skupni rad došla je za ideju u čijem je temelju bila korist za zajednicu.

- Razvili smo sustav koji će popraviti administraciju za medicinsku rehabilitaciju. Imao sam višestruke operacije koljena zbog sportskih ozljeda, pa sam uvidio koliko nam nedostaje resursa u bolničkom sustavu, kako ljudskih tako i materijalnih. Po tom pitanju trenutno nažalost ne mogu ništa, ali ni postojeći resursi nisu efikasno iskorišteni. Napredne tehnologije poput genetskih algoritama mogu značajno doprinijeti optimizaciji takvih sustava, stoga smo odlučili implementirati upravo to rješenje kao dio cjelovitog proizvoda - pojašnjava.

Ipak, posebno je ponosan na treću Rektorovu nagradu koju je dobio za niz predavanja pod nazivom Engage. Projekt je slučajno započet predavanjem koje je održao krajem 2023. godine koje je postalo pravi mali fenomen. Kao brucoš, Karlo je shvatio koliko mu nedostaje da na jednom mjestu može pronaći informacije o studentskoj svakodnevici. Odlučio je sam napraviti "FER Survival Guide" ("Vodič za preživljavanje") za mlađe kolegice i kolege. Predavanje je bilo nevjerojatno uspješno o čemu svjedoči lavina pozitivnih komentara i podatak da su korisnici Youtubea proveli više od 4000 sati gledajući snimku istoga.

- Nakon što su mi brucoši u anonimnoj anketi dali gotovo nestvarno pozitivne povratne informacije, prepoznao sam veliki interes za sličnim sadržajem i pokrenuo projekt Engage. Cilj je bio okupiti studente koji bi održavali predavanja, stvarajući tako svojevrstan inkubator znanja. Predavači-studenti razvijaju prezentacijske vještine, dok publika stječe znanje na pristupačan način, kako to samo student može prenijeti studentu. Organizirali smo petnaestak predavanja o raznovrsnim temama, od umjetne inteligencije i kriptografije do šaha i seksualnog zdravlja mladih. Podržao sam svaku ideju i kroz studentsku udrugu EESTEC osigurao infrastrukturu za realizaciju. To je ključno jer studenti često odustaju nakon prve prepreke. Netko im mora pomoći da ideju provedu do kraja, što smo uspjeli s Engageom, a rektorat je prepoznao vrijednost ovog pristupa i nagradio naš trud - govori Karlo.

Sve je počelo s košarkom

Ovaj momak, koji je kao razigrani dječak u Šibeniku prvo otkrio košarku i dugo je trenirao, a onda ušao u svijet znanosti, s nevjerojatnom lakoćom savladava mnogo obaveza i zanimacija. Već i samo studiranje na zahtjevnom FER-u mnogima bi bilo dovoljno, no Karlo je i vrlo popularan organizator pub-kvizova koje i sam piše, a na mnogima je i pobjeđivao. Pritom sve ozbiljnije ulazi i u znanstvenu karijeru uz sve više projekata za razne međunarodne institucije. Ističe kako mu je sport pomogao za snalaženje u sve kompetitivnijem svijetu znanosti.

- Sport je bio moj ventil za oslobađanje od stresa i škola za život. Kroz košarku sam naučio nositi se s kompetitivnošću u formativnim godinama kad se karakter tek oblikuje. Suočavanje s toksičnim situacijama, nepoštenjem i nepravdom me očeličilo, dok su me upornost i posvećenost pripremile za dugoročne ciljeve. Naučio sam da se naporan rad ne isplaćuje uvijek odmah, treniraš danas za utakmicu u kojoj možda nećeš ni igrati. To iskustvo mi je dalo strpljenje s jedne strane, ali i poniznost u uspjehu te sposobnost da ostanem prizemljen, uvijek fokusiran na sljedeći korak - objašnjava.

Foto: privatni album/karlo vrančić

Stipendije najjačih sveučilišta

Sve to rezultiralo je iznimnim postignućem. Baš ovih dana Karlo je dobio potvrdu da je primljen na tri vjerojatno najprestižnija tehnička sveučilišta na svijetu: Harvard, MIT (Massachusetts Institute of Technology), te švicarski EPFL.

- Pomalo mi je nevjerojatno da se Harvard i MIT u neku ruku otimaju za mene. Radi se o programima koji se po američkom sustavu svrstavaju kao “poslijediplomski” te okupljaju najbolje svjetske studente i mlade istraživače. Obje institucije su mi ponudile stipendije, a bio sam i pozvan u SAD na obilazak fakulteta. Jedan na jedan ručak s direktoricom programa i kasniji sastanak s prodekanicom MIT-a sigurno su neke od situacija koje ću pamtiti čitav život. Još su me upoznali i s nekim od najboljih svjetskih profesora. Danas se rukuješ s njima, a zadnjih tjedan dana si pročitao tri-četiri njihova rada - kroz smijeh govori Karlo.

Zahvala profesorima

I ne samo to, ovo ljeto provest će radeći na švicarskom CERN-u, a prije toga putuje u San Francisco gdje je pozvan na Y Combinatorovu konferenciju za najbolje studente računarstva na svijetu. Na njoj će među govornicima biti Elon Musk, Sam Altman i druge najpoznatije "face" tehnološkog svijeta.

Zasad mora odlučiti gdje će nastaviti studirati i znanstveno se razvijati. Prije svega je svjestan da su pred njim slatke brige i zahvalan je svima koji su mu pomogli da se nađe u takvoj situaciji - u prvom redu obitelji i prijateljima. Dodatno ističe i sveučilišne profesore Ivicu Botičkog, Darija Bojanjca, Miljenka Krhena i Amina Kabolija koji su mu pisali pisma preporuke za ove prestižne institucije.

- Harvard i MIT su imena za koja je gotovo svatko čuo. Ipak, bitno je spomenuti kako je švicarski EPFL po nekim ljestvicama u najboljih 10 inženjerskih institucija na svijetu. Tamo sam već odradio najteže predmete pa bi put do diplome bio relativno lagan, ali to može i značiti da sam već izvukao maksimum iz njega. Vidjet ćemo, na kraju dana i naš FER je fenomenalna institucija na kojoj sam proveo neke od najljepših godina svog života zbog čega ima posebno mjesto u mom srcu. Nedostajat će mi. Ili će mi barem ljudi s njega nedostajati - nostalgičan je Karlo.

S obzirom na to da će nastaviti studirati podatkovnu znanost (engl. data science), zanimao nas je i njegov stav o umjetnoj inteligenciji.

- Iskreno se veselim onome što nas čeka u budućnosti, iako bih bio još optimističniji kad bi tehnologija bila više demokratizirana. Što umjetna inteligencija postaje važnija, tako vidimo sve više proprijetarnih rješenja umjesto otvorenog koda. Laički rečeno, firme sve manje čine svoje kodove javno dostupnima što nije u duhu znanosti i maksimizacije pozitivnog utjecaja na čovječanstvo - zaključuje Karlo dodajući kako je ključ njegova uspjeha uživanje u svemu što radi.

Pred Karlom je sigurno svijetla budućnost, a mi svi ćemo imati puno koristi od njegovog optimizma, pozitivne energije i znanja.