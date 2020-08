Prvi nalazi njemačkih liječnika: Navaljnog je netko ipak otrovao

Nakon što je Aleksej Navaljni prebačen iz Rusije u bolnicu u Berlinu, tamošnji doktori objavili su prve nalaze. Čini se kako je jedan od najvećih kritičara predsjednika Vladimira Putina ipak otrovan

<p>Njemačka bolnicu u koju je iz Omska prebačen ruski oporbenjak <strong>Aleksej Navaljni </strong>priopćila je u ponedjeljak da prvi nalazi sugeriraju da je on zaista bio otrovan. </p><p>Kako se navodi u priopćenju berlinske bolnice, liječnici su utvrdili prisutnost "inhibitora kolinesteraze" u njegovom organizmu. Radi se o kemikalijama u koje se često nalaze u lijekovima za Parkinsonovu bolest, no liječnici još nisu utvrdili o kojoj je točno supstanci riječ. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Navaljnog nisu pustili u Njemačku na liječenje </strong></p><p>- Pacijent je trenutno na intenzivnoj njezi i još uvijek se nalazi u induciranoj komi. Njegovo stanje je ozbiljno, ali trenutno nije u životnoj opasnosti - stoji u priopćenju, navode strani mediji. </p><p>Podsjetimo, Aleksej Navaljni onesvijestio se na letu za Moskvu nakon čega je hitno prebačen u bolnicu. Bio je bez svijesti. Prema snimkama i fotografijama koje su se nakon toga pojavile na društvenim mrežama, Navaljni je tijekom leta otišao na toalet zbog jakih bolova. Na snimkama se čuje i kako viče od boli. </p><p>Njegova glasnogovornica je odmah nakon incidenta poručila kako je Navaljnoga netko otrovao, stavivši mu otrov u crni čaj koji je popio tog jutra prije leta. Navela je kako je to jedina stvar koju je Navaljni toga jutra konzumirao. </p><p>Ugostiteljski objekt gdje je Navaljni popio sumnjivi čaj odmah je zatvoren, a istraga je u tijeku. Vlasnik objekta rekao je kako sumnja na konobara koji je poslužio čaj, a zatim nestao. </p><p>Po Navaljnog je par dana nakon incidenta došao privatni avion s njemačkim liječnicima koji su ga htjeli prebaciti u Berlin na liječenje, no ruski liječnici smatrali su kako je on u lošem fizičkom stanju, obzirom da je bio u komi, te da takav let ne bi podnio. Naposljetku su dopustili prebacivanje Navaljnog u Berlin. </p>