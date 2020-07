Prvi otkrili odakle korona u Hrvatskoj, ali staju s radom: 'Za naše istraživanje nema novaca'

Projekt stručnjaka koji su prvi u Hrvatskoj proveli detaljnu analizu genoma virusa i koji su željeli nastaviti s tim poslom - ipak ne ide dalje jer se za njih nema novaca. Vugrek nije htio nikog optuživati...

<p>Ljudi su se opustili, nema znanstvenih dokaza da je virus oslabio. Život se vraća u normalu, ali trebalo bi se ipak paziti i ne toliko izlagati zarazi i širenju zaraze, poruka je dr. <strong>Olivera Vugreka</strong>, molekularnog biologa iz Instituta Ruđer Bošković.</p><p>On je zajedno s virologom Igorom Jurakom s Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci i ostalim suradnicima krajem travnja objavio da su uspjeli odrediti sekvencu genoma virusa uzročnika bolesti COVID-19., a taj rezultat omogućuje jasno određivanje izvora zaraze i njezino praćenje širenja širom Hrvatske, detaljno praćenje evolucije virusa i puteve njegova prijenosa.</p><h2>Tri ulaza u Hrvatsku - kroz Austriju, Italiju i iz Wuhana direktno</h2><p>- Analizirali smo 21 uzorak iz vlastitih sredstava. Imamo definitivno tri ulaza virusa u Hrvatsku, a to su Austrija i Italija, što je bilo očekivano, treći je povezan direktno s Wuhanom. Najsličniji je slijedu sekvenci virusa iz Wuhana. Najvjerojatnije se radi o turističkom autobusu koji je prolazio negdje u drugom ili trećem mjesecu kroz Hrvatsku i došao u Bosnu. Neki vodič je vjerojatno bio u kontaktu sa zaraženim osobama i tako je došlo do daljnje zaraze - poručio je Vugrek za HRT4.</p><p>Na pitanje trebamo li se brinuti o tome što kod nas ima sve više slučajeva zaraze gdje ljudi ne znaju gdje su se zarazili, Vugrek je rekao da takvih primjera po svijetu ima još. U neku ruku je to dobro, dodaje.</p><p>- Po nekim najnovijim podacima u SAD-u se znalo zaraziti čak 55 do 80 puta ljudi više nego što imamo saznanja. To je dobro s jedne strane jer idemo prema imunitetu krda i kad usporedimo sa stopom smrtnosti, to je na razini smrtnosti gripe - kazao je ovaj znanstvenik.</p><p>Usred pandemije koronavirusa, Hrvatska zaklada za znanost raspisala je 14 milijuna kuna vrijedan 'Covid-19 natječaj' kojim će se financirati desetak istraživačkih projekata, no projekt stručnjaka koji su prvi u Hrvatskoj proveli detaljnu analizu genoma virusa i koji su željeli nastaviti s tim poslom - ipak ne ide dalje. Vugrek nije htio nikog optuživati niti potvrditi mišljenje mnogih - da je politika najslabija karika pandemije.</p><p>- Političari su političari. Ne bave se znanstvenim radom, no Stožer ima stručnjake, treba ih slušati. Što se tiče istraživanja, stvar je financiranja, a mi ovisimo o financiranju. Ovisimo o više sredstava, o natječaju koje raspisuju ministarstva. Bio je natječaj Hrvatske zaklade za znanost i tu smo se javili. 14 milijuna kuna bilo je na raspolaganju za cijelu Hrvatsku. Još trenutačno nema specifičnih izvora financiranja baš za istraživanje Covida-19. EU je dala neki hitni fond, to je više služilo za kupovanje opreme, ne za istraživački rad. Ima nekih naznaka da će se na jesen raspisati natječaj za istraživanje za Covid-19. Sada ovisimo o javnim i europskim sredstvima. </p><h2>'Treba nastaviti istraživati sojeve virusa kod nas, ali zasad nema novaca za to'</h2><p>S gotovo tri tisuće uzoraka koronavirusa u Hrvatskoj, sada zbilja ima smisla krenuti u ozbiljnu analizu. Mutacije virusa u Hrvatskoj i faktore podložnosti stanovništva, odnosno razloge zašto neki ljudi teško obolijevaju dok kod drugih simptoma nema, možda će istraživati netko drugi, a možda neće nitko.</p><p>Vugrek je napomenuo kako je važno odrediti koji soj virusa je sada u Hrvatskoj i je li on mutirao, kako bi mogli razviti cjepivo.</p><p>- Virus gripe više mutira. Znamo da su tri različita soja zasad u našim krajevima, treba nastaviti istraživati to, ali za to nema novaca. Na temelju analiziranih dvadesetak uzoraka uočili smo tri spomenute grane virusa, no na svjetskoj razini danas ih je najmanje desetak. Mi naprosto moramo znati kakav spoj kruži u našoj populaciji: možda se promijenio i mutirao, a možda Hrvatska razvija neki svoj vlastiti soj. Moramo znati iz niza razloga, od praćenja virusa do razvoja i upotrebe prikladnog cjepiva - poručio je.</p><p>Kako kaže, nema znanstvenih dokaza da je virus oslabio. Kao prilog toj tvrdnji, spomenuo je kako je jedno istraživanje na Islandu u ožujku pokazalo kako 50 posto osoba koje su tada bile zaražene nisu imale nikakvih simptoma. Sada je takvo stanje, ali to je tako, upozorava, bilo i ranije.</p><h2>Virus nije izašao iz laboratorija</h2><p>Smatra da virus nije izašao iz laboratorija, kao i većina znanstvenika.</p><p>- Virusi imaju svoje prirodno stanište. Nagađa se da je dva mjeseca prije bio u čovjeku, a onda se kroz mjesec dva prilagodio da može postati toliko zarazan. Dokazi koji postoje u prirodi govore protiv toga da je on generiran in vitro - poručuje Vugrek.</p><p>Vugrek smatra da je otvaranje granica bio logičan i očekivan korak jer je nerealno očekivati da će cijele države živjeti u 'lockdownu', premda smatra da su epidemiološke mjere u ovom trenutku 'možda malo previše opuštene'. Kaže kako vjeruje da svaki građanin mora preuzeti na sebe dio odgovornosti oko ponašanja u javnosti, a posebno oko izlaganja opasnosti starijih građana i ugroženih skupina.</p><p>- Ovo nije drugi val korona virusa, to je prvi krug zaraze. To što smo imali 0 ili jedan slučaj zaraze par dana, to ne znači da nije bilo zaraženih. Virus se tada držao u džepovima asimptomatskih osoba - kazao je.</p>