Prvi pacijenti u Areni: Stiže ih 15 danas, za njih brine 18 liječnika

<p>Petnaest pacijenata srednje životne dobi, s lakšim kliničkim slikama koje zahtijevaju daljnje liječenje kroz intervensku ili druge terapije, stiže u subotu u Arenu Zagreb čime je taj stacionar počeo s radom. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Svi covid pacijenti, za sada njih petnaest, do dolaska u stacionar Arena Zagreb hospitalizirani su u jednoj od zdravstvenih ustanova u Zagrebu i to po pet u KB Dubrava, Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" i KBC-u "Sestre milosrdnice, priopćio je Operativni stožer Stacionara Arena Zagreb.</p><p>Pojedinačno zaprimanje pacijenata u stacionaru počelo je subotu u 12 sati gdje će pacijenti biti dovezeni sanitetskim prijevozom Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.</p><p>- Medicinsko osoblje stacionara Arena Zagreb čini 18 liječnika, tri vojna i 15 iz KBC-a "Sestre milosrdnice" te 20 medicinskih sestara iz KBC-a Zagreb i šest iz vojnog saniteta. Liječnički tim čine liječnici različitih specijalnosti, a voditelji smjene će uvijek biti liječnici internisti. Smjene liječničkih i sestrinskih timova je svakih 12 sati kako bi svi pacijenti imali 24-satni nadzor i zdravstvenu skrb - navodi se u priopćenju.</p><p>Zaprimanjem u stacionar Arena Zagreb, svim covid pacijentima s lakšom kliničkom slikom omogućena je daljnja kvalitetna zdravstvena skrb do potpunog oporavka i otpuštanja s liječenja, a kliničkim centrima omogućeno nesmetano zaprimanje i liječenje covid pacijenata s težom kliničkom slikom.</p><p>Također, omogućeno im je i rasterećenje bolničkih kapaciteta za prihvat pacijenata kojima su nužni redovni pregledi i liječenja poput onkoloških bolesnika ili bolesnika kojima su nužni operativni kirurški zahvati, stoji u priopćenju.</p>