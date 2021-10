Ovo je prvi puta da imamo španjolskog premijera ovdje u Zagrebu i drago mi je da je naš susret bio izrazito sadržajan i kvalitetan. Razgovarali smo o unaprjeđenju odnosa između dvije zemlje, osobito u nastavljanju našeg intenzivnog političkog dijaloga, poručio je premijer Andrej Plenković nakon sastanka sa španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom u Banskim dvorima.

Pogedajte video:

Prvi je put u povijesti od osamostaljenja da je neki španjolski premijer u službenom posjetu Hrvatskoj. Stigao je na poziv Plenkovića, a sastat će se još s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem te predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem na Pantovčaku.

Sanchez je trebao doći još u rujnu, no zbog promjene nekoliko ministara u španjolskoj vladi taj je susret bio otkazan. Obzirom da je sada sudjelovao na sastanku EU i zemalja zapadnog Balkana u Ljubljani, iskoristio je to putovanje i za dolazak k nama.

- Hrvatska se prije nekoliko tjedana uključila u takozvanu suradnju MED 9, dakle devet članica EU koje su na Sredozemlju, zajedno sa Slovenijom, i taj forum će služiti kao dijalog da kao Mediteranske zemlje unaprijedimo suradnju u nizu područja, osobito onih ključnih globalnih pitanja, od borbe protiv nezakonitih migracija, klimatskih promjena... - rekao je Plenković istaknuvši razmjenu kako Hrvatske i Španjolske od oko milijardu eura.

- Smatramo da je to dobro, no imali smo određene oscilacije u vremenu Covid krize. Danas smo razgovarali o tome kako da unaprijedimo suradnju i kako da naši privatni sektori što bolje surađuju , osobito kroz korištenje EU sredstava. Kao dvije zemlje koje su orijentirane na važnu zajedničku industriju, a to je turizam, možemo razmijeniti iskustva i vidjeti kako se što bolje pripremiti nakon ove sjajne sezone za 2022. - poručio je naš premijer.

Kao jedan od važnih projekata suradnje Plenković je naveo projekt DONES o nuklearnoj fuziji, koji je izrazito važan za budućnost energije i stakleničkih plinova.

Teme sastanka bile su još i situacija na jugu Europe, proširenje EU, kao i stabilnost BiH, istaknuo je Plenković dodavši kako Sanchez osobno vrlo dobro poznaje prilike u BiH i drugim zemljama regije.

- Veselim se daljnjim susretima kao i pozivu koji mi je uputio za dolazak u Madrid - zaključio je Plenković.

Španjolski premijer istaknuo je kako Plenkovića u uzvratnom posjetu očekuje iduće godine.

- Španjolska želi još uže surađivati s Hrvatskom, nadamo se i još boljoj kulturalnoj suradnji - istaknuo je Sanchez također navevši projekt DONES kao hvalevrijedan zajednički projekt ove dvije zemlje.

Neće to biti jedini projekt suradnje, dodao je i istaknuo kako postoje planovi za suradnju s hrvatskim poduzećima u budućnosti.

- Španjolske tvrtke su vodeće u transportu i bit će nam drago podijeliti to iskustvo. Razgovarali smo i o hrvatskim nastojanjima da uđe u eurozonu, Španjolska će na tom putu pomoći koliko može - rekao je Sanchez.