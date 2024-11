Prvi put u Hrvatskoj liječnici su ugradili čeljusni zglob od titana: 'To radi samo nekoliko bolnica'

Prvi put u Hrvatskoj ugrađen je čeljusni zglob od titana. Dobila ga je pacijentica (25) koja je još u djetinjstvu, zbog septičnog artirisa ostala bez zgloba, javlja HRT.

Veliki je to uspjeh liječnika u KB Dubrava. Operacija je trajala više od tri sata, a titanska proteza je za pacijenticu izrađena u Belgiji.

Pacijentica nije mogla otvoriti usta više od 7 milimetara.

- Došla je k nama s otvaranjem usta od nekih 7,8 mm. Nije mogla do kraja otvorit usta, imala je poteškoće s hranjenjem, govorom. Ovo je za nju bilo praktički jedino rješenje, znači morali smo maknuti tu sraštenu kost između čeljusti i samog ležišta na bazi lubanje - rekao je za HRT voditelj Odjela za plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata, Emil Dediol.

Djevojka će, kažu liječnici, imati neznatan ožiljak, a za desetak dana bi trebala izaći iz bolnice. Na zahvatu je sudjelovao i stručnjak iz Belgije.

- Mi smo to dugo planirali, zapravo i jako smo sretni što ćemo otvoriti mogućnost da to radimo drugim pacijentima. Mi moramo pri tome jako, jako paziti da sve bude na milimetar točno. Osim toga, moramo paziti na to da minimaliziramo šansu za infekciju jer nam je najveća komplikacija kod endoproteza kao i kod ostalih endoskopskih proteza zapravo infekcija - naglasila je masilofacijalna kirurginja Koraljka Hat.

Ravnatelj bolnice ne krije zadovoljstvo.

- Ovo se zbilja radi u rijetkim svjetskim centrima i ponosni smo svi i zadovoljni. Dvoje mladih ljudi vratit će bitno kvalitetu života - naglasio je ravnatelj KB Dubrava Ivica Lukšić za HRT.