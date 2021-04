Pacijent kojem su prvom u Hrvatskoj, prije desetak dana transplantirana pluća još uvijek ne vjeruje da fizički može ono što godinama nije mogao napraviti. Nikša sad može duboko udahnut i izdahnut zrak

- Još uvijek ne virujem. Masa tih osjećaja se sad pomišala. Pa zabrinutost pa sreća da je napokon i to došlo, pa strah, zna sam... mislim svi smo bili svjesni toga da može masa stvari krenut na krivo - kazao je za Dnevnik Nove TV.

Pomogli kolege iz Beča

U operaciji je sudjelovalo 40-ak stručnjaka. Na čelu ekipe je kardiokirurg Tomislav Kopljar, koji se za taj zahvat educirao u Beču kamo su hrvatski pacijenti dosad odlazili na transplantaciju pluća.

- Kad se nešto radi po prvi puta stres i odgovornost je dosta velika, ali imali smo tu veliku sreću i hvala kolegama iz Beča koji su bili s nama u operacijskoj dvorani. Oni su nam uveli povjerenje i samopouzdanje da to možemo to dobro napraviti kako je to i na razini izvan granica Republike Hrvatske - kazao je kardiokirurg Kopljar.

- Tribalo je i znanja i hrabrosti i svega za to napraviti. I oni su to napravili eto samo tako, i od srca im hvala svima. Jedine zvijezde, neću reć zvijezde, nego heroji su naši doktori koji su sve to skupa napravili - kazao je presretni Nikša.

Najvažniji je timski rad

Anesteziologinja Sanja Konosić i torakalni kirurg Dorian Hiršl, liječnici KBC-a Zagreb, sudjelovali su na ovoj operaciji. Dr. Hiršl išao je po pluća u Split.

- To prvo poluvrijeme je počelo u petak u ranim jutarnjim satima kad smo dobili zeleno svjetlo da je organ na raspolaganju i da on može pasati jednom od naših pacijenata. Kreće opsežna organizacija odlaska po organ, pa proces uzimanja organa i priprema za njegovu kasniju implantaciju - ispričao je dr. Hiršl.

Anesteziologinja Konosić kaže kako je sudjelovala cijela vojska ljudi te naglašava kako transplantacijska medicina uopće, ali i na ovom nivou, nije moguća bez ozbiljnog timskog rada.