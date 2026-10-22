Prvi slučaj zaraze čovjeka virusom Shamonda: Pacijent u Francuskoj umro

Virus Shamonda, za koji je poznato da kruži među stokom, prvi je put otkriven kod čovjeka, teško imunokompromitiranog pacijenta koji je početkom listopada umro u Francuskoj, objavile su u četvrtak vlasti ističuću da nema opasnosti za opću populaciju. Shamondu prenose sitne mušice uglavnom među govedima i širi se ubodom.

Prvi put identificiran u Nigeriji sredinom 1960-ih, virus se otad sporadično pojavljivao među životinjama u Africi i Japanu. Ove godine je prvi put otkriven u nekoliko europskih zemalja.

Dosad se smatralo da se virus ne može prenijeti na ljude, objavila je francuska vlada. Vjeruje se da se umrli zarazio u istočnoj Francuskoj gdje je virus ovoga proljeća i ljeta cirkulirao među životinjama.

Prema zajedničkoj izjavi ministarstava zdravstva i poljoprivrede, prvi slučaj zaraze čovjeka u Francuskoj predstavlja „izniman događaj kod teško imunokompromitiranog pacijenta” koji se u Lyonu liječio od ozbiljnog zdravstvenog stanja te je „umro početkom listopada”.

Iako to vlasti nisu potvrdile, list Le Progrès izvijestio je da je riječ o muškarcu u šezdesetim godinama.

- Trenutno ne postoje znanstveni podaci koji bi ukazivali na prijenos virusa Shamonda konzumacijom mesa, mlijeka ili mliječnih proizvoda - navodi ministarstvo poljoprivrede, uz napomenu da su „proizvodi dobiveni od bolesnih životinja uvijek isključeni iz opskrbe hranom”.