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PRENOSE GA SITNE MUŠICE

Prvi slučaj zaraze čovjeka virusom Shamonda: Pacijent u Francuskoj umro

Piše HINA,
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Prvi slučaj zaraze čovjeka virusom Shamonda: Pacijent u Francuskoj umro
Foto: Profimedia.hr
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Prvi put identificiran u Nigeriji sredinom 1960-ih, virus se otad sporadično pojavljivao među životinjama u Africi i Japanu. Ove godine je prvi put otkriven u nekoliko europskih zemalja

Virus Shamonda, za koji je poznato da kruži među stokom, prvi je put otkriven kod čovjeka, teško imunokompromitiranog pacijenta koji je početkom listopada umro u Francuskoj, objavile su u četvrtak vlasti ističuću da nema opasnosti za opću populaciju. Shamondu prenose sitne mušice uglavnom među govedima i širi se ubodom.

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Prvi put identificiran u Nigeriji sredinom 1960-ih, virus se otad sporadično pojavljivao među životinjama u Africi i Japanu. Ove godine je prvi put otkriven u nekoliko europskih zemalja.

Dosad se smatralo da se virus ne može prenijeti na ljude, objavila je francuska vlada. Vjeruje se da se umrli zarazio u istočnoj Francuskoj gdje je virus ovoga proljeća i ljeta cirkulirao među životinjama.

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Prema zajedničkoj izjavi ministarstava zdravstva i poljoprivrede, prvi slučaj zaraze čovjeka u Francuskoj predstavlja „izniman događaj kod teško imunokompromitiranog pacijenta” koji se u Lyonu liječio od ozbiljnog zdravstvenog stanja te je „umro početkom listopada”.

Iako to vlasti nisu potvrdile, list Le Progrès izvijestio je da je riječ o muškarcu u šezdesetim godinama.

- Trenutno ne postoje znanstveni podaci koji bi ukazivali na prijenos virusa Shamonda konzumacijom mesa, mlijeka ili mliječnih proizvoda - navodi ministarstvo poljoprivrede, uz napomenu da su „proizvodi dobiveni od bolesnih životinja uvijek isključeni iz opskrbe hranom”.

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