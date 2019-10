Prvi snijeg ove sezone! Palo je četiri centimetra na Sljemenu

Prvi ovosezonski snijeg pao je u četvrtak na Sljemenu. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda palo je četiri centimetra snijega.

Danas će biti promjenljivo oblačno uz česta sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Malo kiše može pasti uglavnom u prvom dijelu dana, osobito u središnjim predjelima, na jugu zemlje te u gorju gdje će u najvišim predjelima kiša prelaziti u slab snijeg. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba i umjerena bura, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice i jaka s olujnim udarima. Najviša dnevna od 8 do 12, na Jadranu između 14 i 19 °C.

Što se tiče vremena na blagdan Svih svetih, na Jadranu će biti djelomice sunčano, a u unutrašnjosti promjenljivo oblačno, ujutro ponegdje uz mogućnost slabog mraza i magle. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu u početku umjerena do jaka bura koja će tijekom dana oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na Jadranu između 5 na sjevernom dijelu do 12 na južnom. Najviša dnevna od 10 do 15, na Jadranu između 16 i 20 °C.

