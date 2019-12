Prvo ošiša pa siluje djevojčice: 'Rekao je da će mi ubiti obitelj'

Noću mi se vraćaju te strašno slike. Godinama sam imala noćne more. Takvi ne bi smjeli biti na slobodi. Neka budu u zatvoru ili nekoj drugoj ustanovi, ali na ulici im nije mjesto. Kada sam saznala da je prije nekoliko mjeseci izašao na slobodu, osjetila sam strah. Uplašila sam se, ali ne za sebe, nego za kćer koja ima tri godine i dugu kosu, ispričala je N.S. iz jednog niškog prigradskog naselja koja je, kada je imala 12 godina, 2005., bila žrtva Ninoslava Jovanovića (45).

Za njime je pokrenuta potraga u srijedu kada je otkriveno da je povezan s nestankom još jedne djevojčice (12).

Jovanović ili 'Malčanski berberin', kako ga zovu, se 2005. predstavio N.S. kao prijatelj njezinog pokojnog oca. Ponudio je posao njezinom bratu, a njoj je rekao da će pomoći da proda svoju lijepu dugu kosu. Nitko nije sumnjao u njegove namjere.

- Ispričao je da je poznavao mog oca, da su radili zajedno. Rekao je da će me odvesti da prodam kosu i da ćemo podijeliti zaradu. Mi smo mislili da je stvarno tako. Brat i ja smo krenuli prema gradu, ali je na pola puta on rekao bradu da se vrati kući. Nastavili smo zajedno. Prvo me u podrumu jedne zgrade malo ošišao, a onda smo nastavili do jedne napuštene vikendice. Tamo je uslijedio pakao - ispričala je N.S za Blic.

Rekla je kako joj je Jovanović prijetio da će ubiti njezinu obitelj, majku i brata, ako ne napravi to što joj je rekao.

- Prijetio je da će mi iskopati oči škarama. Bila sam dijete, bilo me strah za obitelj. Mislila sam da će to stvarno napraviti, izgledao je ljuto, bilo je strašno. Zatim mi je ošišao kosu nakratko, na "jedinicu". Kad je završio se počeo iživljavati... Trajalo je cijelu noć - ispričala je.

Sutradan oko 11 sati ju je pustio da se vrati kući, a ona je s majkom prijavila slučaj policiji.

N.S. je neko vrijeme bila u kontaktu s još jednom djevojkom koju je Jovanović pokušao silovati 2005. No, u svom naumu nije uspio. Spriječili su ga ljudi koji su čuli vapaje tada djevojčice N.I.

Jovanović je tad bio na uvjetnoj kazni poslije 9,5 godina u zatvoru. Za silovanje N.S. i pokušaj silovanja N.I. osuđen je na 15 godina, ali mu je Vrhovni sud ublažio kaznu te je nakon 12 godina u siječnju prošle godine izašao na slobodu. Policija ga je opet uhitila sredinom rujna zbog sumnje da je proganjao žene na društvenoj mreži. Opet su ga uhitili, a on je nakon pet mjeseci, u ožujku ove godine izašao iz zatvora.

Mjesecima se za njega nije čulo, a zatim je policija u srijedu ujutro pokrenula potragu za njime.

Monika Karimanović (12) iz Brzog Broda kod Ništa nestala je prije pet dana u 7 ujutro na putu do škole. Policija za njom intenzivno traga, a sumnjaju da je Malčanski berberin povezan s njezinim nestankom.