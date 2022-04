Prvoosumnjičeni za napad na Denisa Tota u bijegu, u Sloveniji je proizvodio drogu za silovanje

Angelo Gorgievski, prvoosumnjičeni za premlaćivanje hrvatskog rukometaša Denisa Tota, koji je preminuo od posljedica ozljeda, u Sloveniji je osuđen za trgovinu drogom, objavio je portal 24 Info.

Gorgievski, koji je rođen u Mariboru, doživio je tešku prometnu nesreću u centru grada u lipnju 2016. Svojim automobilom Fiat Punto udario je u pet parkiranih automobila i pobjegao, no ubrzo ga je uhvatila policija.

Tad su mariborski kriminalisti krenuli u potragu za bandom narkodilera, među kojima je i Gorgievski. U listopadu iste godine policija je otkrila laboratorij za proizvodnju sintetičkih droga. Između ostalog, imali su GBH (gamahidroksibutirat), poznat i kao droga za silovanje. U laboratoriju su zaplijenjeni i amfetamini te marihuana.

U međuvremenu, Kazneni sud u Skoplju potvrdio je jučer da je uhićenom A.K. (22) izrečena mjera pritvora i K.L. (19) koje su kamere snimile kako napadaju Tota, koji nije pružao nikakav otpor.

- Moje posljednje informacije da se još traga za čovjekom koji je započeo to. On je prvi zadao udarac rukometašu, koji se nije ni branio, a poslije je drugo dvoje udaralo ga u glavu s nogama - kazao je za RTL glavni tužitelj u Skoplju Gavril Bubevski. To bi značilo da se se za Angelom još traga.

- Postupajući na prijedlog Državnog odvjetništva Skoplje, sudac u prethodnom postupku odlučio je prihvatiti prijedlog tužiteljstva i za dvojicu uhićenih odredio pritvor, zbog opasnosti od bijega i mogućnosti utjecaja i ometanja istrage - priopćio je Kazneni sud u Skoplju.

Tragični incident bio je u noći na petak oko 3.30 sati ispred noćnog kluba "Privilege" kada su osumnjičeni nakon kraće verbalne svađe napali hrvatskog državljanina i zadali mu više udaraca šakama i nogama. Tot je od udaraca pao i potiljkom udario u asfalt te izgubio svijest. Osumnjičeni su ga nastavili udarati po glavi, a potom su, ne pomažući mu, pobjegli. Osoba zaposlena u noćnom klubu pozvala je Hitnu pomoć, nakon čega su Denis prebacili u Urgentni centar Klinike "Majka Tereza", gdje je ubrzo i preminuo.

