'Pržimo' se od ranog jutra, a temperature idu i do 38 °C. Evo kada nam stiže prvo osvježenje

Hrvatsku je zahvatio snažan toplinski val koji će svoj vrhunac dosegnuti krajem tjedna. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je najviši, crveni stupanj upozorenja za veći dio obale zbog iznimno visokih temperatura koje predstavljaju ozbiljnu opasnost za zdravlje. Očekuju se temperature do 38°C, a ni tropske noći neće donijeti olakšanje.

DHMZ je za petak i subotu proglasio crveni meteoalarm za područje Dubrovnika, Splita i Rijeke, signalizirajući veliku opasnost od toplinskog udara. Ovo upozorenje znači da su vremenski uvjeti iznimno opasni te mogu uzrokovati veliku štetu i nezgode, čak i na širem području. Nadležne službe pozivaju na maksimalan oprez. "Ostanite na oprezu zbog zdravstvenih rizika uzrokovanih vrućinom kod osjetljive populacije, posebice starijih i male djece", navodi DHMZ. Do četvrtka je za Jadran na snazi narančasto upozorenje.

Paklene noći i vrući dani

Prognoze predviđaju dnevne temperature između 33 i 38 Celzijevih stupnjeva. Ono što posebno zabrinjava su iznimno tople, takozvane tropske noći, tijekom kojih se živa u termometru neće spuštati ispod 23 do 28 stupnjeva, što otežava odmor i oporavak organizma. Da se ne radi samo o prognozi, potvrđuju i jutarnja mjerenja.

U Dubrovniku je tako već u šest sati ujutro izmjereno 28,4°C, u Poreču 28,3°C, a na splitskom Marjanu 27,5°C. Liječnici savjetuju građanima, osobito starijima, kroničnim bolesnicima i maloj djeci, da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, od 10 do 17 sati, piju dovoljno tekućine i borave u rashlađenim prostorima. Prvo konkretnije osvježenje trebalo bi doći krajem idućeg tjedna.

Cijela Europa pod toplinskom kupolom

Hrvatska nije jedina zemlja pogođena ekstremnim vrućinama. Toplinska kupola, koja zadržava vrući zrak, nadvila se nad velikim dijelom Europe, uzrokujući kaos od Francuske do Poljske. U Francuskoj je zabilježen najtopliji dan u povijesti, a zabilježeno je i četrdeset smrtnih slučajeva utapanjem dok su ljudi tražili spas. Italija je izdala crvena upozorenja za šesnaest gradova, uključujući Rim i Milano, dok su u Nizozemskoj otvoreni posebni "prostori za rashlađivanje" poput knjižnica.

Španjolska, nakon temperatura i do 44°C, napokon se nada popuštanju. Znanstvenici upozoravaju kako klimatske promjene ovakve toplinske valove čine intenzivnijima, a Europa se zagrijava dvostruko brže od globalnog prosjeka, što ovakve ekstreme čini sve češćima.

*uz korišteje AI-ja