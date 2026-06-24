PRŽI Stiže vrhunac toplinskog vala, temperature idu prema 40. Tri regije su u crvenom!

Danas je pretežno sunčano te i dalje vruće, a poslijepodne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguć je uglavnom na istoku i u Istri, prognozira za srijedu Državni hidrometeorološki zavod. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

Vrhunac slijedi

Anticiklonalna omega situacija, koju definiraju duboka ciklona nad Atlantikom i ciklona istočno od Baltika te jezik vrućeg, suhog zraka afričkog podrijetla nad srednjom i zapadnom Europom, stvorili su slabo pokretnu kaplju toplog zraka. Kretanje sustava vrlo je sporo prema sjeveroistoku, a naši krajevi nalaze se na prednjoj strani tog toplinskog vala.

Visinski vjetrovi sjevernog i sjeveroistočnog smjera povremeno donose manje količine vlažnog zraka sa sjevera, uzrokujući lokalne nestabilnosti u obliku grmljavinskih pljuskova i jakog razvoja konvektivne naoblake u poslijepodnevnim satima, navodi u najnovijoj prognozi meteorolog N1 Bojan Lipovšćak.

Šibenik: Toplinski val na gradskim ulicama Krešimirova grada | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Pojašnjava kako se toplinski val može zamisliti kao velika peka ili sač koji će se još idućih sedam dana premještati preko naših krajeva uz stalni porast temperature zraka i smanjenje razvoja naoblake, tako da će vrijeme biti suho, uz obilje sunca te vrlo visoke dnevne, ali i noćne temperature.

Do kraja lipnja očekuje se porast temperature zraka i do 40 °C, uz tople noći s temperaturom iznad 20 °C i u planinskim krajevima unutrašnjosti, a na Jadranu i uz Jadran, zbog efekta fenske bure, noćne temperature bit će oko 30 °C.

Foto: DHMZ

Tri regije u crvenom

Državni hidrometeorološki zavod je podigao razinu upozorenja zbog toplinskog vala.

Najviša razina upozorenja, ona crvena, vrijedi za Jadran, gdje se od petka za Rijeku, Split i Dubrovnik najavljuje crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala.

Foto: DHMZ

Prema tablici DHMZ-a, Rijeka, Split i Dubrovnik već su u narančastom upozorenju, što znači veliku opasnost, a od petka prelaze u crveno. Knin je danas, sutra i u četvrtak u žutom, a u petak i subotu u narančastom upozorenju.

U unutrašnjosti su Osijek, Zagreb, Karlovac i Gospić zasad bez upozorenja, ali se od petka za te regije uvodi žuto upozorenje. Zagreb i Karlovac u subotu prelaze u narančasto upozorenje.

Drastična promjena početkom srpnja

Kraj toplinskog vala, prema izračunima numeričkih modela prognoze vremena, nad našim krajevima donijet će početak srpnja, a obilježit će ga buran, silovit prodor hladne fronte uz pad temperature za 15 do 20 stupnjeva, jake udare vjetra te grmljavinske pljuskove uz veliku vjerojatnost za pojavu tuče, prognozira meteorolog Bojan Lipovšćak.