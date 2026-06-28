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PRŽIONA U 7 ujutro u Hrvatskoj izmjereno već preko 30°C

Piše HINA,
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PRŽIONA U 7 ujutro u Hrvatskoj izmjereno već preko 30°C
Dubrovnik: Najpoznatija dubrovačka plaža Banje puna je kupača | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Najugodnije, samo 13. 6 stupnjeva Celzija, izmjereno je u Crnom Lugu u Nacionalnom parku Risnjaku

Temperature izmjerene jutros u 7 sati najavile su još jedan vrući dan u Hrvatskoj, posebno na njenom jugu gdje je izmjereno i više od 30 stupnjeva Celzija.

Rekorder je Dubrovnik sa 30.8 stupnjeva, slijedi ga Lastovo sa 30. 4 stupnja te Split aerodrom sa 30 stupnjeva. Neznatno manje, 29.8 stupnjeva Celzija izmjereno je na splitskom Marjanu.

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Najugodnije, samo 13. 6 stupnjeva Celzija, izmjereno je u Crnom Lugu u Nacionalnom parku Risnjaku.

Ugodno je bilo i u Lici, u Ličkom Lešću izmjereno je 17. 5 stupnjeva, u Otočcu 18. 0, u Nacionalnom parku Plitvička Jezera 18. 3, a u Delnicama 18. 4 stupnja Celzija.

 U Zagrebu, na mjernoj postaji u Maksimiru, izmjereno je 24. 2 stupnja Celzija, na aerodromu 21. 7, a na Puntijarki, na Medvednici, 22. 7 stupnjeva.

 Za zagrebačku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju Državni hidrometeorološki zavod za nedjelju je izdao crveno upozorenje, a za ostatak Hrvatske, narančasto, upozoravajući tako na izuzetno opasno i opasno vrijeme.

 Visoke temperature u Hrvatsku je donio toplinski val koji je zahvatio velik dio Europe. U subotu su temperaturni rekordi zabilježeni u Češkoj, Njemačkoj i Danskoj. 

Češka je zabilježila svoj rekord svih vremena od 40.6 stupnjeva Celzija, a Njemačka je također oborila novi rekord, dosegnuvši 41. 5 stupnjeva Celzija.

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