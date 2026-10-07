Psi bez nadzora u Međimurju napali biciklisticu, ima teške ozljede. Vlasniku pasa prijava

U Donjoj Dubravi dva su psa napala 64-godišnju biciklisticu koja je zbog pada zadobila teške tjelesne ozljede, izvijestila je međimurska policija. Psi su je napali prošlog petka oko 8.30 sati u Ulici 3. travnja. Dva psa u vlasništvu 35-godišnjaka napala su 64-godišnjakinju dok je upravljala biciklom. Žena je pritom pala s bicikla na pješačko-biciklističku stazu.

Naknadno je zatražila liječničku pomoć u Županijskoj bolnici Čakovec, gdje su joj na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu utvrđene teške tjelesne ozljede. Nakon pružene liječničke pomoći puštena je iz bolnice.

Policija je dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrdila da je 35-godišnji vlasnik pasa počinio prekršaj iz članka 30. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, koji se odnosi na držanje životinja bez nadzora.

Zbog propuštenog nadzora nad psima vlasniku je izrečena novčana kazna, a o događaju će biti obaviještena nadležna veterinarska inspekcija.

Policija podsjeća vlasnike životinja na obvezu odgovornog držanja i nadzora nad životinjama kako bi se spriječilo njihovo ugrožavanje drugih osoba i nastanak neželjenih posljedica.