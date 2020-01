Psi mogu pomoći oboljelima od PTSP-a: 'Rješenje je u dodiru'

Naša misija nije rat, već mir i ljubav. A to je najbolje podijeliti s našim najboljim prijateljima, psima, rekli su iz Muzeja ratne fotografije u Zagrebu.

Upravo zato je ovaj muzej odlučio otvoriti vrata i omogućiti kućnim ljubimcima ulazak.

- Centar za rehabilitaciju Silver ustanova je socijalne skrbi jedinstvena u ovom dijelu Europe, koja u rehabilitaciju osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju uključuje rad sa psima pomagačima (psi vodiči, rehabilitacijski i terapijski psi) - rekla je ‎Saša Bedenik Šuflaj‎ iz Silvera te objasnila kako psi pomagači mogu pomoći onima koje pate od negativnih posljedica rata.

- U slučaju da čovjek doživi napad, tad pas dođe do njega te ga pritisne i to je jedan od načina kako da ih smire. Tu mogu spriječiti i neke ozlijede sprječavajući ga da se kreće. Ponekad je dovoljan dodir. A to ovi psi znaju jer prolaze razne i duge obuke - rekla je Šuflaj.

U Muzeju na smo imali prilike vidjeti tri psa pomagača koji su došli sa svojim socijalizatorima koji su raznih profesija, od fotografa, profesorice pa čak do bivšeg pilota MIG-a.