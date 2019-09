Psić od bolova ne može stajati ni jesti, ni piti, samo leži u sobi

Ne pije, ne jede samo leži -rekla nam je Helena Mamić (34), vlasnica istarskog goniča Liska, kojega su pretukli šipkom u četvrtak u Lišanima Ostrovičkim kod Zadra.

Psu je udarcima razvaljena čeljust i polomljeni zubi, a ima i ozljedu na glavi. Jedva stoji na nogama te radije leži u zamračenoj sobi na katu obiteljske kuće.

- Sinoć sam mu pokušavala dati hrenovke pa ni to nije mogao pojesti. Bojim se za njega, krenula mu je bijela slina na usta, kosti vilice su mu polomljene, a zube je veterinar izvadio nakon što ih je napadač polomio štapom. Mislim da ćemo ga prebaciti kod brata u Zadar jer ga sad treba njegovati, a ja ne mogu jer imamo blaga koje moram voditi na ispašu. U ponedjeljak ga vodimo veterinaru. Htjela bi da mi se netko od njih javi, netko tko bi baš volio pomoći Lisku i zna kako. Jer, nakon što se to dogodilo u četvrtak popodne, sa ozlijeđenim psom u autu obilazila sam više veterinarskih ambulanti koje nisu radile i na kraju sam ga morala dati bratu da ga on odveze po pomoć jer sam se ja morala vratiti kući zbog obveza. Bilo bi mi puno lakše kad bih znala da je u dobrim rukama - rekla nam je Helena.

Kod nje su došli prijatelji lovci kako bi joj dali podršku dok joj se za život bori najdraži lovački pas, a i sama je pod pritiskom. Jer, ima ljudi koji joj spočitavaju što je napad na psa prijavila policiji i javno obznanila, a ima ih i koji bi htjeli znati identitet napadača.

- Napravila sam to za svog Liska. A tko ga je napao, to sam prijavila policiji jer sam na svoje oči vidjela. Drugo nikome neću reći - odlučna je Liskova gazdarica.

S omiljenim goničem s kojim čuva ovce bila je u berbi bajama, nakon što se vratio u selo ljetnog boravka u gradu kod Heleninog brata. Hodao je iza nje, ali ga nije bilo kad je ušla u dvorište. Zabrinula se i popela na terasu te je, kaže, vidjela čovjeka kako joj drškom od vila tuče Liska.