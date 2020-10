- Prijavljujem i prijavit \u0107u svakoga tko mi prijeti. Pokazati zube je to bolje nego pristajati na ulogu \u017ertve. Ne pronalazim niti jedan razlog koji bi opravdao ovo \u0161to se dogodilo - ka\u017ee.\u00a0\u00a0

Psihijatri: 'Upozoravali smo da će rasti frustracija ljudi, mržnja postaje dio ovog društva'

Ljudi previše toga prolaze u zadnje vrijeme. Mnogi su bez posla, bez primanja, žive u nesigurnosti za sebe i svoju djecu. Nemaju prave informacije i predugo žive u neizvjesnosti. Posljedice takvog života sad gledamo, kaže Mirjana Krizmanić

<p>Zovi policiju...., laži širite...., ti bi prva trebala imati masku kao primjer.... Sipao je salvu uvreda muškarac na novinarku i snimatelja N1 i profesoricu dr. <strong>Alemku Markotić</strong>. </p><p>- Dok smo čekali uključenje uživo, prišao nam je taj mladić na vrlo nepristojan i podrugljiv način i pitali su nas gdje su nam maske. Zatim su počeli vrijeđati i vikati - ispričala nam je novinarka N1 <strong>Matea Dominiković</strong>.</p><p>Bili su na javnoj zelenoj površini, na udaljenosti od dva metra. Prijavili su napad policiji. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO NAPADA NA NOVINARKU I ALEMKU MARKOTIĆ</strong></p><p>- Prijavljujem i prijavit ću svakoga tko mi prijeti. Pokazati zube je to bolje nego pristajati na ulogu žrtve. Ne pronalazim niti jedan razlog koji bi opravdao ovo što se dogodilo - kaže. </p><p>Isti dan sličnu neugodnost prolazio je i ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> dok je davao izjavu za televiziju. Nakon svega nam kaže:</p><p>“Suosjećam s kolegicom Alemkom Markotić zbog neugodnosti kojoj je izložena nedavno, a ni meni nije bilo ugodno slušati ružnu reakciju osobe uoči razgovora s novinarom na javnome mjestu. Kao političar spreman sam primati kritike za svoj rad ako su utemeljene, ali kao osoba i građanin osuđujem svaku vrstu nasilja, od verbalnog do fizičkog”. </p><p>U četvrtak oko podneva je u zagrebačkom tramvaju izbila tučnjava zbog zaštitne maske. Mnogi putnici odmah su prepoznali glumca <strong>Božidara Košćaka. </strong></p><p>- Taman sam izlazio iz tramvaja kada sam vidio gospodina bez maske. Priupitao sam ga zašto ju ne nosi, kad je mi svi imamo. Pa nismo mi budale. On se ustao i krenuo me udariti. U naguravanju mi je pala maska. Mladi su uskočili i počeli nas razdvajati - rekao nam je glumac Božidar Košćak, poznat kao <strong>Kumpića</strong> iz popularnih Smogovaca.</p><p>Dodao je kako se inače pridržava svih mjera, odgovoran je i ne želi se tući u 72. godini po tramvajima. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tučnjava u tramvaju </strong></p><p>Psihijatri i psiholozi kažu da već mjesecima upozoravaju da će dolaziti do ovakvih situacija jer ljudi frustracije, strahove i nesigurnosti istresaju na javnim osobama.</p><p>- Nažalost, mjesecima upozoravam da će ovakvi ispadi biti sve učestaliji kako vrijeme odmiče. Kad se situacija s pandemijom smiri, javit će se anksioznost i depresija - upozorava prim. dr. <strong>Igor Filipčić</strong>, ravnatelj Psihijatrijske bolnice Sv. Ivan u zagrebačkom Jankomiru. Ovaj ugledni psihijatar dodaje da je najveći problem što je asocijalno ponašanje postalo prihvatljivo.</p><p>- Vrijeme u kojem živimo kod ljudi izaziva napetost i sve su manje tolerantni. Ispadi poput ovih na profesoricu Markotić i ministra Beroša za sada su iznimke, a posljedica su prevelike količine negativnih informacija kojima su ljudi izloženi. Nažalost, sve se svodi na to da se ljudi bude uz broj novozaraženih od korone i prema vijestima si organiziraju dan. To dugoročno ne može ispasti na dobro - dodaje psihijatar Filipčić. </p><p>Preporučuje svima koji se nađu u samoizolaciji da naprave ono o čemu maštaju dok su na poslu.</p><p>- Kad nemate vremena, sve biste dali da pročitate dobru knjigu, pogledate film, presložite ormare, slikate, svirate i slično, no koliko njih to na kraju radi u samoizolaciji. Rijetko tko. Ljudi moraju imati svoj ispušni ventil jer to je jedini način kako održati zdravi razum - dodaje psihijatar. </p><p>Psihologinja i spisateljica <strong>Mirjana Krizmanić</strong> pokušava živjeti baš kako dr. Filipčić preporučuje. Na naš poziv rado odgovara, iako je zatečena pitanjima.</p><p>- Čekajte, usred Zagreba ih tako napadaju? Pa to vam puno govori kakvo nam je stanje u društvu. Takvo ponašanje nikako nije prihvatljivo, no moram gledati i očima naroda pa reći da ljudi previše toga prolaze u zadnje vrijeme. Mnogi su bez posla, bez primanja, žive u nesigurnosti za sebe i svoju djecu. Nemaju prave informacije i predugo žive u neizvjesnosti. Posljedice takvog života sad gledamo - kaže Krizmanić. </p><p>Trudi se što manje pratiti situaciju s koronom, ne zato što ne vjeruje da virus postoji, nego da i sama sačuva psihičko zdravlje.</p><p>- Sve što mogu izbjeći od tih informacija, izbjegavam. No držim se osnovnih pravila higijene koje bi svi trebali poštovati. Uvijek dobro operem ruke pri dolasku kući izvana. Mislim da bi od svih negativnih vijesti puno učinkovitije bilo da se vrte reklame poput: ‘Štitite sebe i druge i perite ruke’, i to stalno umjesto reklama, jer koliko god se to podrazumijevalo, ljudi to danas ne rade redovito - smatra Krizmanić. </p><p>Osuđuje uvrede i napade na sve javne osobe i kaže: “Uvijek bismo trebali imati na umu da ih plaćamo da rade za nas i oni se trude kako najbolje znaju obavljati taj posao. Ako smatramo da to ne rade kako treba, onda smo tu da damo konstruktivnu kritiku i svoj glas na izborima, a ne da ih verbalno i fizički zlostavljamo. Oni nisu plaćeni da ljudi pljuju po njima, uostalom za taj posao koji oni rade nisu ni dovoljno plaćeni”. </p><p>Vrlo neugodni verbalni ispadi prema predstavnicima Nacionalnog stožera bili su nakon napada sad pokojnog mladića (22) na policajca u Vladi. Iako ovo događaji nisu povezani, odraz su trenutačnog društvenog raspoloženja, smatra Krizmanić.</p><p>- Ne bih te događaje povezivala jer mislim da se svaki dan događaju verbalni napadi na nekoga, pa i tučnjave poput one ispred bolnice za parking, što valjda ima samo kod nas. Ova tragedija na Markovu trgu je zasebna priča - kaže Krizmanić. </p><p>Smatra da se ljudi agresivno ponašaju kad pokušavaju pronaći neki “ventil” da izbace negativne emocije i sve što ih tišti.</p><p> </p>