Psihijatrica o jezivom slučaju kod Osijeka: 'Nažalost, živimo u vremenu bezobzirnih osveta'

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 2 min
Psihijatrica o jezivom slučaju kod Osijeka: 'Nažalost, živimo u vremenu bezobzirnih osveta'
Tenja: Policija i forenzičari u kući žene za koju se sumnja da je ubijena i bačena u septičku jamu | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Ravnateljica Županijske specijalne bolnice Insula Rab prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić kaže da okrutno ubojstvo nipošto ne mora biti posljedica duševne bolesti. Ubijaju "normalni"

U ovakvim slučajevima nipošto ne mora biti riječ o psihijatrijskoj bolesti već u pitanju mogu biti brojne druge situacije, kaže za 24sata prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić, ravnateljica Županijske specijalne bolnice Insula Rab, psihijatrijske bolnice, ujedno dugogodišnja voditeljica Odjela za forenzičku psihijatriju bolnice.

Foto: Danijela Mikola/24sata

Ne komentirajući konkretan slučaj u Slavoniji, jer u njemu je još jako puno nepoznanica, objašnjava kakvi problemi i situacije mogu dovesti do ovako okrutne smrti. U mjestu pored Osijeka su u septičkoj jami pronađeni ostaci žene. Sumnja se da je riječ o ženi za kojom se tragalo od 2. kolovoza.

Nestala je iz svoje kuće u kojoj je živjela sa suprugom. Iz kuće su izneseni dokazi da je žena 'nestala' unutar svoja četiri zida, i neslužbeno se doznaje da su pronađeni ostaci njenog tijela u septičkoj jami. Policija je kasnije supruga nestale žene dovela u lisicama.

- Takvo nešto nije moguće svesti pod bilo kakvu dijagnozu, ne bi bilo niti korektno prejudicirati bilo kakve zaključke. Općenito govoreći, može se raditi o disfunkcionalnim obiteljima i odnosima, o postojanju neliječenog psihološkog poremećaja u obitelji, o zloupotrebi supstanci koje mogu aktivirati neke mehanize, u pitanju može biti koristoljublje i slično... Ukratko, koliko god čin bio monstruozan, ne smijemo ga automatski svrstavati pod psihijatrijsku dijagnozu - kaže stručnjakinja. 

Foto: Danijela Mikola/24sata

- Ne možemo kriviti duševne bolesnike, jer su u 90 posto slučajeva nasilnih kaznenih djela oni žrtve, a ne počinitelji. Živimo u vremenu bezobzirnih osveta, u vremenu kad osvetom motivirana ubojstva, likvidacije, znaju biti nezamislivo brutalne, a nisu posljedica duševne bolesti - naglašava psihijatrica. 

- Ono što svakodnevno viđamo u filmovima i serijama, okrutna su izvršenja ubojstava, i 'razvijaju maštu' ubojica. Nasilje oduvijek postoji i postojat će, ali dobiva sve okrutniju formu - zaključuje liječnica. 

