Psiholog Igor Mikloušić je u Dnevniku HTV-a komentirao prosvjed protiv mjera i covid potvrda. Poručio je kako postoji veliki dio populacije koji nije zadovoljan i ima svoj pogled na situaciju.

- Iz istraživanja znamo da većina ovakvih prosvjeda ili bunta protiv npr. cjepiva se događa zbog brige od posljedica i zbog ljutnje ili osjećaja bijesa zbog nametnutih mjera. Ako ste ljuti prema sustavu, u trenutku kada se nađete na mjestu gdje se nalazi vaš neprijatelj dogode se ovakve stvari - rekao je.

Na konstataciju da prosvjednici kažu da oko korona virusa treba govoriti istinu, psiholog ističe kako su ljudi izgubili povjerenje.

'Poruke Stožera i Vlade bile su nekonzistentne'

- Prije dvije godine našli smo se u čudnoj situaciji gdje se život promijenio u potpunosti i znanost je hvatala konce i pokušavala to razumjeti. Javile su se nekonzistentne poruke, dolazile su nove spoznaje koje su rušile stare, a uz to i poruke koje su dolazile od npr. Stožera ili Vlade bile su nekonzistentne, prilagođavale su se situaciji bez da se elaboriralo zašto je to tako i ljudi su počeli propitkivati - poručio je. Dodaje kako su istraživanja pokazala da ljudi koji vjeruju u teorije zavjere imaju osjećaj političke nemoći i veliko nepovjerenje prema znanstvenicima i znanosti.

Poručio je i kako su zakazali autoriteti koji su trebali voditi kroz pandemiju.

- Od toga da se na osobnoj razini nisu pridržavali mjera, do toga da poruke koje su davali nisu bile konzistentne niti elaborirane i za veliki dio ljudi koji nisu a priori imali veliko nepovjerenje u znanost sada su to nepovjerenje u potpunosti izgubili. Problem je da sada kada više nemamo povjerenje u autoritete nemamo nekoga tko će prenijeti poruku onima koji je trebaju čuti - rekao je.

'Ljudima se trebaju dati kredibilne informacije'

Psiholog je istaknuo i da ljudi koji se dominantno informiraju kroz društvene mreže su u najvećoj mjeri oni koji vjeruju u teorije zavjere. Najbolji način, kaže, da se spriječi ljude da usvajaju takve teorije je da im se daju kredibilne informacije prije nego zapadnu u taj sustav.

- Ljudi trebaju elaborirane poruke koje direktno ciljaju njihove strahove - objašnjava. Dodao je i kako ljudi koji prenaglašavaju strah od posljedica cjepiva umanjuju strah od negativnog učinka samog virusa.

- Ako netko nije doživio na svojoj koži - da je obolio, da je mu je netko preminuo, ili sam nije u rizičnoj skupini, a pritom je u trenutku kada želi začeti ili imati obitelj, njemu će ta briga biti važnija od straha od korone, a u tom cijelom miksu teorija zavjera obično se umanjuje opasnost od same bolesti - zaključio je.