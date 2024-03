Psihologinja: 'Nasilja ima među djecom, a s njima o tome treba otvoreno i iskreno razgovarati'

Ovih dana roditelje jedne zagrebačke osnovne škole uznemirila je vijest da je kod jednog učenika pronađen popis s imenima drugih učenika, kao i fotografija oružja, odnosno, kako su ga nazvali u medijima, tzv. popis za odstrel. Roditelji su u strahu jer, tvrde, nemaju informacija što je poduzeto vezano za navedeni slučaj. Popis s imenima pronađen je kod učenika prije više od tjedan dana. Sve je prijavljeno razrednici, koja je o tome obavijestila ravnatelja.

- Škola je poduzela sve što je trebalo biti poduzeto i obavijestila sve institucije koje su trebale biti obaviještene. Čekamo nalaz od institucija - kratko je kazao ravnatelj te škole.

Dodao je da je obavijest išla odmah kad je trebala te da su stručne službe ispunile svoju obvezu i obavile razgovore s učenicima. Iz zagrebačke policije na naš su upit tek potvrdili da imaju saznanja o događaju i da postupaju unutar svojih ovlasti.

- Obavještavamo vas da policijski službenici Policijske uprave zagrebačke provode kriminalističko istraživanje, a s obzirom da se radi o postupanju prema djeci, unatoč interesu javnosti, nismo u mogućnosti iznositi detalje postupanja prvenstveno se rukovodeći zaštitom prava i dobrobiti djece - odgovorili su iz zagrebačke policije.

Dječja psihologinja iz Splita Žana Pavlović kaže da treba jako puno raditi na prevenciji.

- To je jedan simptom koji nam govori da dijete nije zadovoljno i da neka njegova potreba nije zadovoljena. U osnovi riječ je o frustraciji, koju rješava na neadekvatan način. U svakom slučaju trebalo bi mu pružiti pomoć, vidjeti što je u pitanju. To dijete je prošlo kroz odgojno-obrazovni sustav, moralo je proći vrtić, ide u školu... Morali smo vidjeti da se tu nešto događa i morali smo reagirati, ne čekati da dođe do toga - kaže psihologinja.

Dodaje da s djecom treba otvoreno razgovarati o takvim temama.

- Treba s djecom razgovarati, ne treba se praviti kao da se ništa nije dogodilo. To je jedan mehanizam obrane kod odraslih, misle da će djeca na nešto brzo zaboraviti, no oni, pogotovo u toj nekoj adolescentskoj dobi, ne zaboravljaju tako lako. Treba biti iskren prema njima, oni cijene iskrenost, ne davati nekakve detalje, ali razgovarati s njima. Nažalost, svjedoci smo da slučajeva nasilja među djecom ima i da se o njima možda ne progovara onako kako bi trebalo. Uzmimo, primjerice, slučaj iz Beograda. U javnost su izašle neke informacije, detalji, koji nisu trebale i sve je to došlo i do djece, koja to mogu doživjeti u jednom totalno drugačijem svjetlu - ističe Pavlović.