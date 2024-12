Psihologinja Tanja Jurin: 'Oko 80 posto žena ima fantazije koje nisu vezane uz partnera'

Psihologinja Tanja Jurin, docentica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, već 15 godina se bavi temom seksualnosti. Gostovala je u HRT-ovoj emisiji 'Nedjeljom u 2' gdje se osvrnula na najčešće probleme muškaraca i žena te kako seksualnost utječe na mentalno zdravlje. U kliničku psihologiju se zaljubila na četvrtoj godini studija, a na područje seksualnosti gledala kao 'bezveznu stvar'. Počela je raditi potom u praksi kao klinička psihologinja.

- Jedan dan došao je jedan klijent i iznio problem koji ima, s erekcijom. Tada sam bila mlada i zelena psihologinja - istaknula je te se pitala što taj čovjek radi kod psihologa. Otvoreno mu je priznala da ona ne zna ništa o tome, ali da će zajedno to pročavati. Obratila se Aleksandru Štulhoferu koji se bavio seksualnosti. Počela je polako otkrivati tu problematiku. Jurin je kazala kako je bavljenje ljudskom seksualnošću, nešto što nije baš primamljivo stručnjacima, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu.

'Bavljenje seksualnošću smatraju prljavim poslom'

- Taj aspekt malo trivijaliziramo. Malo je sramotno. Pa čak i u znanstvenim krugovima i to ne samo kod nas, već i vani. Baviti se seksualnošću, smatraju da je to prljav posao. Zašto bi se time bavili, priučavali. Gleda se kao da to područje nije važno - kazala je.

Iako je naglasila da svakom čovjeku nije jednako važna seksualnost, itekako je relevantan aspekt ljudske osobnosti.

- To nam je u ljudskoj prirodi i važno je da to razumijemo. Moramo razumjeti aspekt osjećaja, romantičnih odnosa i slično, dodala je. Naglasila je kako je ogromna veza između seksualnosti i psihičkog zdravlja. Seksualno zdravlje je dio psihičkog zdravlja. 'Bez nekog seksualnog zdravlja, nema ni psihičkog zdravlja - poručila je Jurin.

'Seksualni problemi mogu nagrizati partnerstvo'

Ono što ona vidi kod 'klinaca', koji joj se javljaju, da bilo kakva seksualna funkcija ili bilo kakvo funkcioniranje u seksualnom paru, je nešto što se jako reflektira na njihovu sliku o sebi, mogu zbog tog problema postati depresivni. Vrlo tjeskobni, anksiozni ili zabrinuti.

- Seksualni problemi mogu nagrizati partnerstvo. Kada imamo seksualni problem, onda se ljudi muče. Mislim da su ljudi osamljeni što se toga tiče - kazala je. Neka istraživanja pokazuju da svaki peti, do svaki drugi brak, koji prestaje postojati je zbog seksualnih problema. Žene i muškarci, istaknula je Jurin, imaju različite seksualne probleme.

- Nemaju istu vrstu problema muškarci i žene. Kod muškaraca su to erektilni problemi. Ali najčešći muški problem je prijevremena (ili prerana) ejakulacija. To je problem, zbog kojeg muškarci ne traže pomoć. Ali više traže pomoć zbog erektilne disfunkcije - rekla je.

Pomoć ne traže zbog srama

Kod žena je situacija nešto drugačija. Najčešći problem kod žena je nedostatak seksualne želje. Ali iza toga slijedi nemogućnost postizanja orgazma. Jurin je kazala je kako ljudi, koji joj dolaze pate zbog svog problema, ali su i hrabri o odvažni, jer su potražili stručnu pomoć. Veliki broj ljudi uopće neće potražiti pomoć, kaže, zbog velikog srama.

- Ako gledamo društvene čimbenike, ženama se ne odobrava u potpunosti seksualni užitak, odnosno uživanje. Kao da se sa ženskom rodnom ulogom malo kosi, biti ujedno i seksualna žena. Seksualnost i ženstvenost kao da ne idu ruku pod ruku. Ako želim biti ženstvena onda to podrazumijeva neku nevinost, čistoću, čednost, pristojnost. Dok se seksualnost opisuje negativnijim motivima, recimo prljavo, zločesto ili slično - poručila je Jurin.

Seks treba uvrstiti u raspored

Ističe da seks nije spontan i da ga treba uvrstiti u raspored.

Jurin je sudjelovala u istraživanju o seksualnim fantazijama žena u Hrvatskoj. U istraživanju je sudjelovalo više od 500 žena između 18 i 67 godina. Rezultati su doista zanimljivi, te pokazuju da 80 posto žena ima fantazije, koje nisu vezane uz partnera. Jurin je naglasila da je taj podatak ne čudi, jer žene i muškarci nemaju baš različit mozak. Dodala je da žene imaju razrađene i dosta eksplicitne scenarije u svojoj glavi. Poručila je da su seksualne fantazije normalne.

Psihologinja Jurin istaknula je i kako djecu treba educirati o seksualnost u školama, ali i u obitelji.