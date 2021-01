- Statika obitelji je jako naru\u0161ena, a bra\u010dni \u017eivot je nestao. Tradicionalne uloge u obitelji su totalno pomaknute i to na\u017ealost nije medijski vidljivo niti atraktivno. No, to sve se mo\u017ee osjetiti u bilo kakvom kontaktu - rekao je dr. Pulji\u0107 i naglasio da da je najbitniji razgovor.\u00a0

- Mi radimo bez dijagnoza, razgovaramo kao \u010dovjek sa \u010dovjekom. Moramo na umu imati i djecu koja su svjesna situacija te ih ovo jako poga\u0111a - rekao je dr. Pulji\u0107 i podijelio savjet.\u00a0

- Poru\u010dujem svima da pogledaju svoje susjede. Ne morate se pribli\u017eiti ako se boijte, ali razgovarajte, pitajte ih, to puno poma\u017ee - objasnio je dr. Pulji\u0107.\u00a0

