Puč u Venezueli: Vojno vozilo gazilo je prosvjednike na ulici

Samoproglašeni predsjednik Venezuele Juan Guaido pozvao je vojsku na ustanak protiv Nicolasa Madura.

"Operacija Sloboda" je započela, rekao je.

"Danas je jasno da su oružane snage s narodom, ne s diktatorom", rekao je.

"Trenutak je sada", dodao je naknadnoj objavi na Twitteru. Pozvao je ljude da izađu na ulice. Ljudima je rekao i da šire vijest o puču jer je internet komunikacija u velikim problemima.

Maduro je pak izjavio kako je razgovarao s vojnim čelnicima i tvrdi da su mu "potpuno odani".

A video showing the moment Pro-Guaido protestors were run over by a GNB vehicle near La Carlota airbase#Venezuela pic.twitter.com/xOEFgcKnSh