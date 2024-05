Puca jedinstvo: Predstavnik Mađara će podržati Vladu HDZ-a i DP-a. S njim bi imali većinu!

Dok se u Zagrebu svakog trenutka iščekuje novi krug razgovora Andreja Plenkovića sa predstavnicima manjina kako bi se definirala njihova podrška i status u eventualnom novom sastavu Vlade, iz Baranje dolazi vijest koja svjedoči o definitivnom raskolu zajedništva manjinaca. Naime, kako neslužbeno doznajemo u Bilju je tijekom vikenda održan sastanak Demokratske zajednice Mađara na kojoj je sudjelovao 31 član te stranke, a nakon kojega je jednoglasno odlučeno i zatraženo od njihovog predstavnika Roberta Jankovicsa da digne ruku za Vladu HDZ-a i DP-a.

Većina je zauzela stav da ne žele pratiti SDSS i Milorada Pupovca u nastojanjima da sve manjine budu uz njega niti će donositi odluke na temelju ostalih glasova pripadnika manjina. Znajući da mogu biti jezičac na vagi u sklapanju nove vlade, Mađari su spremni na suradnju s dvjema strankama sa kojima su bliski i imaju dobre odnose. Informacija je to koja bi mogla znatno utjecati na današnje pregovore Plenkovića s manjicima, ali i konačnu slagalicun jer bi uz Jankovicsa HDZ i DP mogli do većine od 76 ruku i bez ostalih predstavnika manjina. HDZ bi, dakle, imao 61 zastupnika s partnerima HSLS-om i HNS-om, Domovinski pokret bi imao 13, a novu većinu bi zasigurno podržala i Vesna Vučemilović. Navodno postoje i još neki koji bi podržali takvu većinu, ali i unutar takvog sastava postoji problem što HSLS i HNS nisu presretni većinom bez manjina. Neslužbeno se doznaje da i Romska manjina razmišlja o davanju podrške takvom sastavu, no članstvo im je oko toga mišljenja podijeljeno.