Pucao majci u glavu, bolesnom ocu u srce: Bore im se za život

Osumnjičeni 37-godišnjak se cijelu noć krio od policije po susjedstvu. Uhićen je u zoru. Propucao je bolesnog oca koji se dan ranije vratio iz bolnice i teško ranio majku

<p>Čuli su se pucnjevi, a potom je zavladao muk. Svjetla policijskih sirena ubrzo su “obojila” Postranjsku ulicu u Dubrovniku. Počela je velika potraga.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Deseci policijskih službenika blokirali su grad pokušavajući locirati muškarca koji je ispalio hice. Riječ je o 37-godišnjem <strong>Dragi G.</strong>, kojega se sumnjiči da je teško ranio svoje roditelje, 68-godišnjeg oca i 67-godišnju majku. Majci je pucao u glavu, dok je oca gađao u prsa pogodivši ga u kralježnicu.</p><p>Ozlijeđeni supružnici hitno su prebačeni u dubrovačku bolnicu. Smješteni su na Jedinicu intenzivnog liječenja. Majka ima prostrjelnu ranu glave te je u posebno teškom stanju. Liječnici joj se bore za život. Njezin suprug ima oštećenje leđne moždine, a kako neslužbeno doznajemo, zbog težine ozljeda mogao bi ostati nepokretan.</p><p>I on je u iznimno teškom stanju opasnom po život. Četiri i pol sata nakon ranjavanja 37-godišnji Drago je pronađen i uhićen. Skrivao se u oronulom objektu oko 500 metara od obiteljske kuće. Riječ je o svojevrsnoj građevini s kominom u kojoj nitko ne živi, a koja je lokalnim mještanima služilo kao okupljalište. Tijekom četvrtka još je trajala potraga za oružjem. Policajci su doslovno “češljali” svaki grm u koji je moglo biti odbačeno.</p><p>Što je prethodilo obiteljskoj tragediji nitko ne želi nagađati. Otac i sin su, naime, s još jednim partnerom vodili turističku agenciju koja se bavila organiziranjem izleta na Elafite i ostale lokacije u okolici Dubrovnika.</p><p>U vrijeme sezone, odnosno već sad, imali bi posla “preko glave”. Radilo se već od šest ujutro. Neki Dubrovčani bliski obitelji pretpostavljaju da je svemu kumovala nezavidna situacija u kojoj su se našli zbog nedostatka posla uzrokovanog mjerama uvedenim zbog korona virusa. Nema turista, pad prihoda je 100 posto.</p><p>Nitko ne zna potvrditi jesu li se možda našli u financijskim poteškoćama, ali neki nam navode kako su i otac i sin imali težak karakter te da je sin imao posebno kratak fitilj. Kako neslužbeno doznajemo, i jedan i drugi bili su prijavljivani zbog remećenja javnog reda i mira, no prekršaja ili kaznenih djela, poput obiteljskog nasilja ili nelegalnog posjedovanja oružja, u dosjeima nisu imali.</p><p><br/> Pokušali smo doznati nešto od ljudi koji stanuju u blizini, no nisu bili previše razgovorljivi. Kažu nam kako ih površno poznaju jer su ljudi puno radili, i dodaju nam tek kako je majka Ana predivna žena, dok su i otac i sin su bili pomalo mangupi. Otac je, doznajemo, imao i zdravstvenih problema s plućima. Dan prije ovog tragičnog događaja vratio se kući iz bolnice gdje je bio hospitaliziran sedam dana. </p><p>- Svima nam je ovo šok. Ja ih poznajem kao krasne ljude koji su radili od šest i išli spavati u devet navečer. Sad je agencija zatvorena, a da nije korone, ovo se sigurno ne bi dogodilo jer se ne bi imali vremena baviti nečim drugim osim poslom. Zaista ne mogu znati što se dogodilo - rekao nam je izvor koji poznaje obitelj. </p><p>Osumnjičenik je alkotestiran, no za sada nije poznato je li bio pod utjecajem alkohola. Predan je pritvorskom nadzorniku, a kako saznajemo u petak ujutro će izaći pred suca istrage. Prema sadašnjim saznanjima, djelo se kvalificira kao teško ubojstvo u pokušaju.</p>