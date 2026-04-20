OBJAVILI ZA ŠTO GA TERETE

Pucao na ženu iz pištolja kraj Sesveta, ide u istražni zatvor

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu provelo je dokaznu radnju prvog ispitivanja muškarca (56) zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju

Muškarac (56) završio je u istražnom zatvoru nakon što je u petak pokušao ubiti članicu obitelji na području Sesveta, izvijestio je DORH. Postoji osnovana sumnja da je u alkoholiziranom stanju došao u kuću članice svoje obitelji na području Sesveta, te s namjerom da je usmrti u njenom smjeru ispalio nekoliko hitaca iz pištolja, a s daljnjim napadom na žrtvu prestao je s dolaskom policijskih službenika, navodi DORH.

Srećom, nije bilo ozlijeđenih. 

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je nakon ispitivanja okrivljenika sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoka i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka  2. i  3. Zakona o kaznenom postupku).

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio istražni zatvor po predloženim zakonskim osnovama.

ESKALACIJA 190 Hrvata u Hormuzu! Iranci ne idu na pregovore u Pakistanu
IZ MINUTE U MINUTU

ESKALACIJA 190 Hrvata u Hormuzu! Iranci ne idu na pregovore u Pakistanu

Mir na Bliskom istoku visi o niti. Američka mornarica zaplijenila je iranski brod Touska koji je putovao iz Kine. Iran je najavio osvetu za upad američkih marinaca. Usprkos primirju, Izrael uništava sela na jugu Libanona
FOTO Pa je li moguće? Izvlačili novac iz Hrvatskog ronilačkog saveza na ovom trulom brodu!
UF, KAKO SU GA OBNOVILI

FOTO Pa je li moguće? Izvlačili novac iz Hrvatskog ronilačkog saveza na ovom trulom brodu!

Hrvatski ronilački savez je u problemima, svjetski prvaci neće na natjecanje. Bivši šef Čuljak je sam sebi i svom klubu odobrio 1,5 milijuna kuna za obnovu broda koji i sad propada: Želimo da Uskok dođe što prije
FOTO Pogledajte što stiže prema Hrvatskoj: Temperature naglo padaju, na snazi više alarma!
EVO ŠTO NAS ČEKA

FOTO Pogledajte što stiže prema Hrvatskoj: Temperature naglo padaju, na snazi više alarma!

Prema večeri oborine će biti sve češće i u središnjim krajevima, a tijekom noći proširit će se i na ostatak zemlje

