Pucao na ženu iz pištolja kraj Sesveta, ide u istražni zatvor

Muškarac (56) završio je u istražnom zatvoru nakon što je u petak pokušao ubiti članicu obitelji na području Sesveta, izvijestio je DORH. Postoji osnovana sumnja da je u alkoholiziranom stanju došao u kuću članice svoje obitelji na području Sesveta, te s namjerom da je usmrti u njenom smjeru ispalio nekoliko hitaca iz pištolja, a s daljnjim napadom na žrtvu prestao je s dolaskom policijskih službenika, navodi DORH.

Srećom, nije bilo ozlijeđenih.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je nakon ispitivanja okrivljenika sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoka i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku).

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio istražni zatvor po predloženim zakonskim osnovama.