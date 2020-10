Pucao supruzi u srce: U kući u kojoj je živio pronašli i dvije puške, 36 komada streljiva...

Policija je podnijela kaznenu prijavu protiv muškarca (58) zbog teškog ubojstva, a osumnjičeni je nedozvoljeno posjedovao i pištolj, dvije puške te 36 komada streljiva

<p>Muškarac M.B. (58) iz mjesta Ruševo kod Čaglina koji je u srijedu uhićen zbog sumnje da je iz vatrenog oružja ubio svoju 10 godina mlađu suprugu D.B. predan je pritvorskom nadzorniku.</p><p>- Policijski službenici su dovršili kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Čaglina zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela „Teško ubojstvo“ i „Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari“.</p><p><strong> POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Naime, sumnja se da je 58-godišnjak dana 28. listopada 2020. oko 8 sati u mjestu Ruševo u obiteljskoj kući, uporabom vatrenog oružja, a koje je nepovlasno posjedovao usmrtio 48-godišnjakinju. Također je utvrđeno da je nedozvoljeno posjedovao pištolj, dvije puške te 36 komada streljiva, a koji su izuzeti prilikom obavljanja očevida.</p><p>Po završetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog 58-godišnjaka je podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela „Teško ubojstvo“ i „Nedozvoljena posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari“ – priopćila je Nikolina Janković, glasnogovornica PU Požeško slavonske.</p><p>Očevidu neposredno nakon ubojstva svjedočio je zamjenik županijske državne odvjetnice.</p><p>- Malo prije osam sati u Ruševu je suprug pucao u suprugu. Prema prvim pokazateljima, pogodio ju je u prsa, odnosno u srce, i na mjestu usmrtio. Još ne znamo motiv i razlog zbog kojeg je to učinio. Riječ je o poluautomatskoj pušci iz koje je ispaljen samo jedan hitac - rekao je <strong>Franjo Kopunić</strong>, zamjenik državne odvjetnice.</p><h2>Bio je branitelj u mirovini, a ona kućanica. Susjedi su u šoku...</h2><p>Kako su nam ranije rekli mještani Ruševa, supružnici su imali dvoje djece - punoljetnu kćer, učenicu srednje škole, koja je na školovanju u Slavonskom Brodu, i malodobnu osnovnoškolku. Nitko iz policije ni i iz odvjetništva ne izlazi s podatkom je li mlađa djevojčica bila u kući u vrijeme ubojstva.</p><p>- Nikad nisam čula da su se svađali, oboje su bili dobri prema nama suseljanima. Koliko znam, on je branitelj i bio je u mirovini, a ona je bila kućanica. Žive preko puta kuće moga sina. Jutros sam izašla pred kuću pričekati veterinara i vidjela sam policijski auto pred sinovom kućom. To stotinjak metara od mene, vidjela sam da policajci vode nekog svijetle kose, kakvu ima i moj sin. Noge su mi se odsjekle... - priča nam šokirana susjeda.</p><p>- Pomislila sam, Bože, što je učinio da ga vodi policija. Naglo mi je porastao šećer, došlo mi je zlo. Onda sam saznala da nije u pitanju moj sin, nego susjed. Žao mi je što se to dogodilo - ispričala nam je starija susjeda. Mještani Ruševa rekli su nam da su se muškarac i žena doselili prije dvadesetak godina - on s područja Ogulina, a ona iz Zagreba.</p><p>U selu se jučer pričalo da si je muškarac osumnjičen za ubojstvo pokušao oduzeti život i da ga je u tome sprečavala njegova supruga, u koju je na kraju ispalio hitac. Sve su to nagađanja, a što se točno dogodilo znat će se nakon što osumnjičeni muškarac bude ispitan u Županijskom državnom odvjetništvu.</p><p>- Nakon što ga saslušam, najvjerojatnije ću zatražiti pritvor u trajanju od 30 dana, a danas sam naložio da se u četvrtak obavi obdukcija tijela u Osijeku – rekao je Franjo Kopunić.</p><p>Mlađa žena koja živi preko puta obitelji u kojoj se dogodilo ubojstvo upravo se vratila s posla.</p><p>- Ne znam ništa o tome što se dogodilo, čula sam i šokirana sam. Bili su dobri susjedi, nismo imali nikakvih problema s njima niti sam naslutila da bi se mogla dogoditi takva tragedija. Žao mi je zbog svega i to je jedino što vam mogu reći - rekla je žena prije nego što je zatvorila vrata kuće.</p><p>U tom selu živi i Mato Veić, dobrotvor, umirovljenik koji je svoju mirovinu zaradio u Švicarskoj. Veić je poznat po tome što je kupio ultrazvučni uređaj i poklonio ga Općoj županijskoj bolnici u Požegi.</p><p>- Imao sam namjeru kupiti sanitetsko vozilo Domu zdravlja u Čaglinu, ali su mi rekli da im ne treba, da im je dovoljno jedno vozilo. Te susjede poznajem iz viđenja. Kad bismo se sreli, pozdravili bismo se i ništa više. Nikad nisam čuo da je s njima bilo nekih problema. Sve nas je ubojstvo iznenadilo, malo smo selo, daleko od svega i ovo nam nije trebalo. Ljudi sve teže žive i bojim se da će toga biti još više. I ova pandemija, zlo koje je pogodilo čovječanstvo, zbog toga su se neizvjesnost i strah uvukli kod ljudi, na vrata im kuca neimaština, ljudi nemaju gdje raditi. Ne znam na što će ovo sve izaći, samo znam da neće na dobro - rekao je Mato Veić.</p><p>Zamjenik županijske državne odvjetnice Franjo Kopunić rekao je da su mu iz policije javili da osumnjičeni nije bio pod utjecajem alkohola.</p><p>- Upravo su mi javili da je prilikom alkotestiranja uređaj pokazao nula promila. Što se uistinu dogodilo i što je muškarca nagnalo da puca u suprugu, to tek trebamo utvrditi. Nažalost, obdukcija se ipak mora obaviti u Osijeku jer je patolog u požeškoj bolnici zbog korone u samoizolaciji - rekao nam je Franjo Kopunić.</p>