KUĆA I VOZILA U PLAMENU

Drama u Münchenu, zatvorili su Oktoberfest: Kuća i više vozila u plamenu. Jedan čovjek mrtav...

Drama u Münchenu, zatvorili su Oktoberfest: Kuća i više vozila u plamenu. Jedan čovjek mrtav...
Foto: Roland Freund/DPA

Policija je pronašla muški leš. Navodno je muškarac raznio roditeljsku kuću pa se ubio vatrenim oružjem. Jedan je čovjek nestao. Što se točno dogodilo, još se istražuje

U Münchenu, točnije na sjevernom dijelu grada u srijedu rano ujutro, je došlo do eksplozija, požara, a čula se i pucnjava. Pronađen je jedan muški leš i jedna je osoba nestala.

Na teren su izašli policija, specijalci kao i pirotehničari. Sjeverni dio grada je zatvoren. Što se točno dogodilo zasad se ne zna, no prema prvim informacijama muškarac je raznio kuću svojih roditelja te se ubio vatrenim oružjem. Na mjestu događaja, osim kuće u plamenu, vatrogasci su zatekli i tri vozila koja su bila zapaljena. Zbog eksplozija, policija se kući u početku usudila približiti samo helikopterom.

Iako su policajci prvo tvrdili kako događaj nema nikakve veze s Oktoberfestom koji se trenutno održava u Münchenu, sada kažu kako je Oktoberfest privremeno zatvoren dok ne ispitaju sve činjenice, piše Bild. 

