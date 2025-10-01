Pucnjava i nekoliko eksplozija u Münchenu: Jedan čovjek mrtav

U Münchenu je jutros odjeknulo više eksplozija, a čula se i pucnjava. Na terenu su policija i specijalci koji utvrđuju što se točno dogodilo.

Njemački Bild piše kako je jedan muškarac pronađen mrtav te kako je najmanje jedna osoba zadobila rane od vatrenog oružja. Prema prvim informacijama muškarac u roditeljskoj kući postavio bombe, kuću je zapalio, a onda je sebi oduzeo život.

Područje je zatvoreno i nastale su prometne gužve pa policija moli vozači da izbjegavaju sjeverni dio grada.