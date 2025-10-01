Obavijesti

News

Komentari 0
ZATVORILI DIO GRADA

Pucnjava i nekoliko eksplozija u Münchenu: Jedan čovjek mrtav

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Pucnjava i nekoliko eksplozija u Münchenu: Jedan čovjek mrtav
Foto: Peter Kneffel/DPA

Policija i specijalci su na terenu i istražuju što se točno dogodilo. Sjeverni dio grada je zatvoren i mole vozače da ga izbjegavaju

U Münchenu je jutros odjeknulo više eksplozija, a čula se i pucnjava. Na terenu su policija i specijalci koji utvrđuju što se točno dogodilo.

Njemački Bild piše kako je jedan muškarac pronađen mrtav te kako je najmanje jedna osoba zadobila rane od vatrenog oružja. Prema prvim informacijama muškarac u roditeljskoj kući postavio bombe, kuću je zapalio, a onda je sebi oduzeo život.

Područje je zatvoreno i nastale su prometne gužve pa policija moli vozači da izbjegavaju sjeverni dio grada. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ribič na Dravi upecao jesetru od 35 kilograma: 'Borili smo se 40 minuta, skakala je po rijeci'
ULOV ŽIVOTA

Ribič na Dravi upecao jesetru od 35 kilograma: 'Borili smo se 40 minuta, skakala je po rijeci'

Dario Balog iz Golog Brda pecao je prošle subote na rijeci Dravi kraj otoka Križnica kad je naletjela 'zvijer'. Kolege su mu pomogle s izvlačenjem, a ribu je ubrzo vratio nazad u rijeku
STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je
PODIGNUTA OPTUŽNICA

STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je

Cijela drama se odvila zbog prevare oko kokaina vrijednog oko 60 tisuća eura. Jedan napadač je u bijegu, a drugi tvrdi da je žrtva sama htjela da ga zavežu lancem. Spasila ga je policija koja se našla u blizini
Stiže nam sibirska anticiklona: Najavili orkansku buru, kišu pa i snijeg. 'Temperature će pasti'
PRIPREMITE TOPLU ODJEĆU

Stiže nam sibirska anticiklona: Najavili orkansku buru, kišu pa i snijeg. 'Temperature će pasti'

Danas će u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu biti umjereno do pretežno oblačno, uz moguću kišu. U Dalmaciji će biti i sunca, a od sredine dana porast naoblake uz buru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025