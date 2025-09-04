Obavijesti

Pucnjava kraj Zadra: Ranjen vlasnik salona s luksuznim autima, uhitili su napadača

Kako doznajemo s terena, riječ je salonu koji drži automobile koji se iznajmljuju za spotove. U salonu se nalaze automobili u  vrijednosti preko četiri milijuna eura

Vlasnik autosalona ozlijeđen je u pucnjavi u mjestu Murvica kraj zadra u četvrtak popodne, potvrdlla nam je zadarska policija. Pucnjava se dogodila u auto salonu i servisu. 

Kako doznajemo, riječ je salonu koji drži luksuzne automobile koji se iznajmljuju za spotove. U salonu se nalaze automobili u  vrijednosti preko četiri milijuna eura. 

- Danas,  04. rujna oko 12,30 sati policija je zaprimila dojavu da je na području Briševa, iz vatrenog oružja ozlijeđena jedna muška osoba. Prema sada dostupnim informacijama, u prostorijama radionice autosalona je ranjen hrvatski državljanin, kojem su djelatnici HMP-i pružili prvu pomoć na mjestu događaja te je prevezen u OB Zadar na pružanje daljnje liječničke pomoći. Druga muška osoba, koja se dovodi u svezu s događajem je ubrzo uhićena i nalazi se pod nadzorom policije. U tijeku je policijski očevid na mjestu događaja te utvrđivanje svih relevantnih činjenica i okolnosti - kazali su iz policije.

