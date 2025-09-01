Iz zagrebačke policije potvrdili su za 24sata da su u 20.36 sati dobili dojavu o pucnjavi. Kako navode, utvrđuju sve okolnosti
UŽAS U ZAGREBU
Pucali na školskom igralištu na zagrebačkim Ravnicama? 'Djeca su trčala, bila su preplašena!'
Čitanje članka: < 1 min
Više pucnjeva iz vatrenog oružja začuli su u nedjelju navečer stanovnici zagrebačkog kvarta Ravnice. Kako navode, do pucnjave je došlo na školskom igralištu.
Iz zagrebačke policije potvrdili su za 24sata da su u 20.36 sati dobili dojavu o pucnjavi. Kako navode, utvrđuju sve okolnosti.
- Prolazio sam kraj školskog s psom oko 20.30 sati i djeca su trčala. Mislio sam da su petarde - stoji u komentaru ispod objave u jednoj kvartovskoj grupi na društvenoj mreži.
- Dva policijska vozila pod rotirkama su zaustavljena kod vrtića, a prema ulazu na školsko - drugi je komentar.
- Strah kod svoje djece i njihovih prijatelja ne mogu riječima opisati - dodala je žena.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku