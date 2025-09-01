Pucali na školskom igralištu na zagrebačkim Ravnicama? 'Djeca su trčala, bila su preplašena!'

Više pucnjeva iz vatrenog oružja začuli su u nedjelju navečer stanovnici zagrebačkog kvarta Ravnice. Kako navode, do pucnjave je došlo na školskom igralištu.

Iz zagrebačke policije potvrdili su za 24sata da su u 20.36 sati dobili dojavu o pucnjavi. Kako navode, utvrđuju sve okolnosti.

- Prolazio sam kraj školskog s psom oko 20.30 sati i djeca su trčala. Mislio sam da su petarde - stoji u komentaru ispod objave u jednoj kvartovskoj grupi na društvenoj mreži.

- Dva policijska vozila pod rotirkama su zaustavljena kod vrtića, a prema ulazu na školsko - drugi je komentar.

- Strah kod svoje djece i njihovih prijatelja ne mogu riječima opisati - dodala je žena.