Šokantan cjenik svadbi: 'Nude standardni meni u Zagrebu za 139 €, nema gulaša nego burek'

Piše Danijela Mikola, Luka Safundžić, Ana Grabić,
Šokantan cjenik svadbi: 'Nude standardni meni u Zagrebu za 139 €, nema gulaša nego burek'
Cijene luduju, na dvorane se čeka i po dvije godine • U meniju od 130 eura nude burek i jogurt iza ponoći umjesto gulaša • Na vječanju u Zagrebu u kuvertu mladencima treba staviti barem 150 eura po gostu

Stolicu za gosta platili smo 96 eura. Imali smo oko 300 gostiju. To nam je bila jedna od povoljnijih varijanti koje se nude. Ispričali su nam to mladenci koji su nedavno organizirali svadbu na jednom imanju pored Slavonskog Broda. S obzirom na to da su vjenčanja sve skuplja, a da se unatoč tome zbog velikog interesa na dvorane i prostore čeka i po dvije godine, napravili smo “svadbenu inventuru” po Hrvatskoj. Zanimalo nas je koliko stoje takve ceremonije i pošto se ženimo? Koliko se danas uopće u kuverti daje za svadbeni dar? Koliko stoji da bi se pokrili barem osnovni troškovi modernog hrvatskog vjenčanja? Donosimo vam pregled koliko, prosječno, stoji vjenčanje u Slavoniji, Zagrebu, Istri i Dalmaciji.

