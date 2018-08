Pucnjava u bazi američkih zračnih snaga u Daytonu

U bolnici u vojnoj bazi Wright-Patterson Air Force u Daytonu, u saveznoj državi Ohio, navodno je došlo do pucnjave. Prema prvim izvještajima američkih medija, riječ je o jednom napadaču. Baza je zatvorena, a odmah su reagirale interventne službe, uključujući sigurnosne snage i vatrogasne jedinice.

U bazi zračnih snaga Wright-Patterson došlo je do zaključenja Daytonskog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini.

At approximately 12:40 p.m., base emergency responders (security forces, fire department) responded to a reported Active Shooter incident at the base hospital. Base personnel have been directed to shelter in place until the incident is investigated

Glasnogovornik baze na Twitteru je potvrdio da je došlo do intervencije, no nije naveo nikakve detalje o samom događaju.

Our first priority in any emergency incident is to protect the men and women at Wright-Patt. Our base security forces defenders and fire department personnel are trained to quickly assess situations and take necessary action. An investigation is under way.