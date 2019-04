Zabio se u veleposlanikov auto, policija pucala i uhitila vozača

Londonska policija potvrdila je da je na području parka Holland u četvrti Kensington bila pucnjava. Policija je blokirala dio kvarta u kojem se nalaze veleposlanstva Kameruna i Ukrajine.

Svjedoci kažu da su čuli 10-ak pucnjeva. Navodno je netko zapucao iz vozila, a policija je uzvratila, piše Daily Star.

Policija je zapucala na auto kod ukrajinskog veleposlanstva u zapadnom Londonu jer se vozač zabio u službeni auto ukrajinskog veleposlanika. Nema ozlijeđenih.

U službenoj izjavi iz veleposlanstva navodi se kako je policija pozvana pred veleposlanstvo oko 10 sati. Namjeravali su blokirati auto, ali vozač se nastavio zabijati u automobil parkiran pred veleposlanstvom.

Policija je bila prisiljena zapucati na auto, a vozač je uhićen i priveden u policijsku postaju. Istraga je u tijeku.

