Pucnjava u općinskom uredu u Češkoj: Napadač ubio jednu osobu, policija ga eliminirala!

U općinskom uredu u selu Hribska u Češkoj došlo je do pucnjave u ponedjeljak oko 10 sati ujutro. U napadu je ubijena najmanje jedna osoba, policija je eliminirala napadača, piše Denik.

Ranjeno je šest osoba, među njima i policajac. "Zgrada je osigurana"; poručuju iz policije...

Počinitelj je, piše Lidovky, lokalni stanovnik sela i ovisnik o drogama.

Na teren je, piše Seznampravy, izašlo sedam ekipa Hitne pomoći, kao i jedan helikopter. Dvije osobe u napadu su teško ozlijeđene.

Selo Hribska, u kojem je došlo pucnjave,. nalazi se u regiji Denčin i ima oko 1300 stanovnika.

Uskoro više...