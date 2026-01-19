Obavijesti

STRAVIČAN NAPAD

Pucnjava u općinskom uredu u Češkoj: Napadač ubio jednu osobu, policija ga eliminirala!

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Ranjeno je šest osoba, među njima i policajac. "Zgrada je osigurana"; poručuju iz policije...

U općinskom uredu u selu Hribska u Češkoj došlo je do pucnjave u ponedjeljak oko 10 sati ujutro. U napadu je ubijena najmanje jedna osoba, policija je eliminirala napadača, piše Denik.

Počinitelj je, piše Lidovky, lokalni stanovnik sela i ovisnik o drogama.

Na teren je, piše Seznampravy, izašlo sedam ekipa Hitne pomoći, kao i jedan helikopter. Dvije osobe u napadu su teško ozlijeđene.

Selo Hribska, u kojem je došlo pucnjave,. nalazi se u regiji Denčin i ima oko 1300 stanovnika.

Uskoro više...

