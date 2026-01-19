Ranjeno je šest osoba, među njima i policajac. "Zgrada je osigurana"; poručuju iz policije...
Pucnjava u općinskom uredu u Češkoj: Napadač ubio jednu osobu, policija ga eliminirala!
U općinskom uredu u selu Hribska u Češkoj došlo je do pucnjave u ponedjeljak oko 10 sati ujutro. U napadu je ubijena najmanje jedna osoba, policija je eliminirala napadača, piše Denik.
Ranjeno je šest osoba, među njima i policajac. "Zgrada je osigurana"; poručuju iz policije...
Počinitelj je, piše Lidovky, lokalni stanovnik sela i ovisnik o drogama.
Na teren je, piše Seznampravy, izašlo sedam ekipa Hitne pomoći, kao i jedan helikopter. Dvije osobe u napadu su teško ozlijeđene.
Selo Hribska, u kojem je došlo pucnjave,. nalazi se u regiji Denčin i ima oko 1300 stanovnika.
